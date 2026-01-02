Tin tức gây sốc về MU ngày đầu năm mới 02/01/2026 11:59

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Manchester United đang cân nhắc việc đưa Scott McTominay trở lại từ Napoli, người được xem là một lựa chọn quan trọng ở tuyến giữa. Và tờ Bola (Indonesia) đã bình luận, đó là tin tức gây sốc về Manchester United.

Theo đó, MU đang lên kế hoạch đưa Scott McTominay trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Sự quan tâm của MU đối với tiền vệ người Scotland này xuất phát từ việc họ đang tiến hành một cuộc cải tổ đội hình lớn dưới thời HLV Ruben Amorim.

Manchester United đang chuẩn bị cho những thay đổi đáng kể. Chính sách chuyển nhượng của CLB đã bắt đầu thể hiện một hướng đi rõ ràng kể từ đầu mùa giải này. Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, phong độ của Manchester United đã thể hiện sự ổn định đáng kể.

MU đã chiêu mộ thêm một số cầu thủ mới để tăng cường sức mạnh cho đội hình hiện có. Hoạt động chuyển nhượng của MU dự kiến ​​sẽ tăng trở lại vào tháng Giêng. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford hiện đang đánh giá những khu vực cần được tăng cường thêm khi thị trường chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa vào đầu năm mới 2026.

Tin tức gây sốc là MU muốn đưa McTominay trở lại CLB. ẢNH: AFP

Tháng Giêng bận rộn của MU

Manchester United dự kiến ​​sẽ có hoạt động chuyển nhượng khá sôi nổi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2026. Có một số cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford, bao gồm cả những cái tên như Joshua Zirkzee, Kobbie Mainoo và Casemiro, những người hiện đang được đồn đoán mạnh mẽ về khả năng rời khỏi Old Trafford.

Tình huống này đã thúc đẩy ban lãnh đạo CLB nhanh chóng chuẩn bị các phương án thay thế cho những cầu thủ này. Đặc biệt là ở tuyến giữa, vị trí trọng tâm của MU, họ muốn đảm bảo sự cân bằng và chiều sâu đội hình được duy trì. Nói cách khác, MU không chỉ nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho tương lai của đội bóng.

McTominay có trở lại Old Trafford?

Theo trang tin CaughtOffside, Manchester United được cho là đang quan tâm đến việc đưa Scott McTominay trở lại Old Trafford để tăng cường tuyến giữa. Tiền vệ người Scotland hiện đang chơi cho Napoli sau khi rời Manchester United mùa hè năm ngoái. Anh đã gây ấn tượng ở Serie A và có những tiến bộ đáng kể.

McTominay là một cầu thủ chủ chốt trong chức vô địch Serie A mùa trước của Napoli. Theo các nguồn tin, Napoli sẵn sàng để McTominay ra đi với giá khoảng 60 triệu bảng. Điều này cho thấy các CLB lớn đang bắt đầu nhận thấy tiềm năng của McTominay sau những màn trình diễn ấn tượng của anh ở giải đấu.