Cách đối xử với Mainoo thật đáng xấu hổ 11/02/2026 06:50

Phong độ thăng hoa ngoạn mục của Manchester United dưới thời Michael Carrick, người đã dẫn dắt "quỷ đỏ" giành bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League kể từ khi trở thành HLV tạm quyền, đang ảnh hưởng không tốt đến Ruben Amorim, dù họ vừa bị West Ham cầm hòa 1-1 vào hôm nay 11-2. Cựu sao Arsenal Ian Wright chỉ trích Amorim, gọi cách đối xử với Mainoo thật đáng xấu hổ.

Theo Ian Wright, sự hồi sinh của Kobbie Mainoo dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick tại MU sẽ là một điều đáng xấu hổ đối với Ruben Amorim. Mainoo bị đẩy lên băng ghế dự bị trong suốt thời gian Amorim nắm quyền tại Old Trafford, nhưng đóng vai trò quan trọng trong sự lột xác về phong độ của MU dưới thời Carrick.

Chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham vào thứ Bảy tuần trước đã giúp họ có được bốn trận thắng liên tiếp kể từ khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng trước. Mainoo đã chơi trọn 90 phút trong cả năm trận đấu dưới sự dẫn dắt của Carrick, giúp MU đánh bại Manchester City, Arsenal, Fulham và Spurs để củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Mainoo hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Carrick tại MU. ẢNH: MIKE MORESE

Khi Amorim còn tại vị, cầu thủ trẻ 20 tuổi trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ MU Mainoo đã liên tục yêu cầu được ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với Napoli rất muốn chiêu mộ anh. Nhưng việc HLV người Bồ Đào Nha Amorim bị MU sa thải vào ngày 5-1 đã thay đổi mọi thứ đối với Mainoo, với hai pha kiến ​​tạo và một số đóng góp quan trọng trong tháng vừa qua.

Cựu tiền đạo của Arsenal và đội tuyển Anh Ian Wright luôn là một người hâm mộ Mainoo và tin rằng, trong khi phong độ gần đây của anh giúp nâng cao danh tiếng của Carrick, thì nó cũng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Amorim.

"Mọi người đều bối rối với những gì đang xảy ra dưới thời Ruben Amorim", Ian Wright nói trên chương trình Premier League World Show, "Khi bạn nhìn vào Mainoo, một người chưa từng ra sân (đá chính ở Premier League mùa này dưới thời Amorim), lại gia nhập một đội Man United đang không có phong độ tốt. Mainoo chơi ở vị trí tiền vệ, nơi mà mọi người đều đặt câu hỏi về chất lượng của họ, nhưng như vậy thì sao chứ?

Bạn đang nghe Bruno Fernandes nói rằng họ được tự do thể hiện bản thân (dưới thời Carrick) vì họ là những cầu thủ giỏi. Và Kobbie Mainoo là một cầu thủ rất, rất giỏi. Tôi rất vui vì chúng ta đang được chứng kiến ​​điều đó. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là điều rất đáng xấu hổ đối với Ruben Amorim. Bởi vì những gì chúng ta thấy là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man United không được trao cơ hội ra sân và đã rất, rất gần với việc rời Old Trafford".

Hồi tháng Giêng, Mainoo muốn gia nhập Napoli và tái ngộ người đồng đội cũ ở Manchester United, Scott McTominay, vì cảm thấy thất vọng với việc luôn phải ngồi dự bị dưới thời Amorim. Sở thích sử dụng sơ đồ 3-4-3 của Amorim khiến Mainoo phải ngồi ghế dự bị, với Casemiro và Bruno Fernandes đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng Carrick đã biến Mainoo thành một trụ cột của MU bên cạnh cầu thủ người Brazil trong sơ đồ 4-2-3-1.

Ian Wright chỉ trích Ruben Amorim, gọi cách đối xử với Mainoo thật đáng xấu hổ. ẢNH: MIRROR

"Không còn nghi ngờ gì về khả năng của Kobbie Mainoo và những gì cậu ấy có thể đóng góp", HLV Carrick nói, "Mainoo vẫn còn rất trẻ và đang học hỏi. Cậu ấy đã trải qua thời kỳ đỉnh cao rồi lại phải nghỉ thi đấu một thời gian. Vì vậy, người ta dễ nghĩ Mainoo lớn tuổi hơn so với tuổi thật".

Mục tiêu cuối cùng của Kobbie Mainoo là giành một suất trong đội hình tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico mùa hè này. Mainoo chưa khoác áo đội tuyển Anh kể từ sau Euro 2024 và đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm khi tuyển Anh sở hữu vô số những tiền vệ chất lượng.