'Tôi đã gọi điện xin lỗi Maguire, thật quá đáng' 10/02/2026 07:09

(PLO)- Tôi đã gọi điện xin lỗi Maguire sau những gì xảy ra trên truyền hình. Tôi nghĩ thật quá đáng, tôi đã đi quá giới hạn", đó là câu nói của ai?

Bình luận viên của Sky Sports (Anh) và là cựu danh thủ của Arsenal Paul Merson đã gọi điện cho hai cầu thủ để xin lỗi sau khi cảm thấy mình chỉ trích họ quá lời trong thời gian làm việc cho chương trình Soccer Saturday. Trong đó, Merson đã xin lỗi Maguire.

Cựu ngôi sao Arsenal Paul Merson tiết lộ việc vượt quá giới hạn trong các bài bình luận đã khiến ông phải gọi điện xin lỗi hai cầu thủ. Chuyên gia của Sky Sports lên tiếng xin lỗi hậu vệ Harry Maguire của Manchester United và tiền vệ James Maddison của Tottenham.

Khi MU chiêu mộ Maguire với giá 80 triệu bảng Anh từ Leicester City vào năm 2019, Paul Merson đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về thương vụ này. "Mua Maguire với giá 80 triệu bảng Anh là điều nực cười ở mức độ cao nhất", ông nói với chương trình Soccer Saturday, "Bạn phải nhớ Maguire đã chơi rất xuất sắc cho đội tuyển Anh với sơ đồ ba hậu vệ. Và khi bạn chơi với ba hậu vệ, bạn làm vậy chỉ vì một lý do duy nhất, các hậu vệ không đủ giỏi và bạn không tin tưởng họ".

Merson đã gọi điện thoại xin lỗi Maguire. ẢNH: YOUTUBE

Paul Merson tiếp tục giải thích chi tiết rằng ông không tin Maguire có khả năng chơi với đội hình dâng cao khi đối mặt với tốc độ của những cầu thủ như Pierre-Emerick Aubameyang và Sergio Aguero. Mặc dù chuyên gia kỳ cựu này vẫn giữ vững nhận định của mình, ông tiết lộ rằng ông sớm nhận ra mình đã đi quá xa và cần phải xin lỗi.

"Tôi thực sự không biết tại sao, nhưng khi còn thi đấu, những gì họ (các chuyên gia) nói không làm tôi bận tâm", Paul Merson chia sẻ trên podcast Stick to Football, "Tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn từ nhiều người, từ các người đại diện, nói rằng "anh không nên nói điều đó".

Tôi đã từng gọi điện cho các cầu thủ, cụ thể là hai cầu thủ kể từ khi tôi tham gia chương trình đó để xin lỗi. Đó là Harry Maguire khi anh ấy ký hợp đồng với Manchester United, vì tôi nghĩ đó là một bản hợp đồng tồi với giá hơn 70 triệu bảng Anh. Tôi không nghĩ Maguire có thể dâng cao khi chơi ở trung tâm và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó, nhưng tôi cảm thấy mình cứ tiếp tục. Rồi tôi cứ tiếp tục mãi, và khi rời khỏi chương trình, tôi nghĩ "không, mình đã đi quá giới hạn rồi"".

Maguire đang có phong độ cao tại MU và là 1 chiến binh thực thụ. ẢNH: EPA

Paul Merson nói thêm, "Tôi đã gọi cho Brendan Rodgers và nói "ông có thể cho tôi số điện thoại của cậu ấy được không?". Và tôi đã gọi cho Maguire, cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên và tôi nói "anh biết đấy, tôi không phản đối mức phí và nếu anh chơi dâng cao ở vị trí trung tâm thì có thể sẽ gặp khó khăn".

Mùa giải trước tôi đã bình luận trận Arsenal và Tottenham tại sân vận động mới. Cả đội Tottenham chơi tệ hại hôm đó nhưng tôi đã chọn James Maddison, sau đó tôi tự hỏi "tại sao mình lại chọn cậu ấy để chỉ trích mà không phải những người khác?". Tôi chỉ nói rằng cậu ấy chưa đủ giỏi, cần phải làm nhiều hơn nữa.

Tôi là một trong số những người như vậy, Maddison chơi cùng vị trí với tôi và khi bạn chơi ở vị trí số 10, bạn phải tạo ra ảnh hưởng đến trận đấu, dù chỉ một lần trong cả trận. Maddison không làm vậy, nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn phải giành lại bóng ở khu vực giữa sân. Tôi đã gọi điện cho Maddison và cậu ấy nói "Tôi thậm chí còn chưa nghe thấy nó"".