Man United hồi sinh với mộng vô địch Premier League 02/03/2026 17:15

(PLO)- Man United đang thực sự trở lại đường đua Premier League theo cách đầy thuyết phục với chuỗi trận bất bại ấn tượng dưới thời HLV Carrick.

Trên sân Old Trafford, thầy trò HLV Michael Carrick tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đội khách Crystal Palace ở vòng 28 mùa giải 2025-2026. Man United đã nhảy vào tốp 3 và không giấu tham vọng vô địch Premier League.

Đội chủ nhà nhập cuộc không suôn sẻ khi bị Palace chọc thủng lưới ngay phút thứ 4 hiệp một. Bàn thua sớm khiến khán đài Old Trafford chùng xuống, nhưng Man United không đánh mất thế trận. Sau giờ nghỉ, họ gia tăng sức ép và nhanh chóng xoay chuyển cục diện bằng hai pha lập công liên tiếp để hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Chiến thắng này giúp MU nâng tổng điểm lên 51 sau 14 trận thắng, 9 trận hòa và 5 thất bại, chính thức vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Họ có cùng 51 điểm với Aston Villa nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại, hơn đối thủ bốn bàn. Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 14 với 35 điểm.

Thầy trò Carrick đang kéo dài chuỗi bất bại ấn tượng. Ảnh: EPA.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick, Quỷ đỏ đang cho thấy diện mạo hoàn toàn khác. Bảy trận gần nhất tại Premier League, Man United bất bại với sáu chiến thắng và một trận hòa. Từ vị trí lưng chừng, họ bứt tốc mạnh mẽ để chen chân vào nhóm cạnh tranh danh hiệu.

Sự ổn định dần được thiết lập, đặc biệt ở khâu tấn công khi Benjamin Sesko duy trì phong độ ấn tượng với bảy bàn trong tám trận gần đây. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén của tiền đạo này đang mang lại sự khác biệt rõ rệt.

Bruno Fernandes tiếp tục là linh hồn trong lối chơi. Đường kiến tạo cho Sesko ở trận này đánh dấu lần thứ 18 anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận Premier League cho MU, vượt qua thành tích 17 trận của David Beckham.

Thủ quân Bruno là linh hồn lối chơi Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Hiện tại, Bruno chỉ còn xếp sau Wayne Rooney và Ryan Giggs về thống kê này. Mùa giải năm nay, anh đã chạm mốc 13 pha kiến tạo, thành tích cao nhất của một cầu thủ MU kể từ mùa 2011-2012 của Antonio Valencia. Trong lịch sử CLB, chỉ có Beckham và Nani từng làm tốt hơn ở một mùa giải.

Điều đáng chú ý là Man United lúc này chỉ đứng sau Arsenal, Manchester City khi lần lượt kém 8 và 13 điểm. Khác với hai đối thủ trực tiếp phải căng mình trên nhiều mặt trận, đội bóng của HLV Carrick có lợi thế tập trung tối đa cho Premier League. Lịch thi đấu nhẹ hơn có thể trở thành yếu tố quyết định trong giai đoạn nước rút.

Nếu duy trì phong độ hiện tại và tận dụng tốt những cuộc đối đầu trực tiếp, Manchester United hoàn toàn có cơ sở mơ về cuộc lật đổ ngoạn mục. Old Trafford đang sống lại bầu không khí của những mùa giải đỉnh cao, và giấc mơ vô địch dần trở lại với Quỷ đỏ.