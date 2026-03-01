Sốc: Hoãn đại chiến Champions League vì căng thẳng Trung Đông leo thang 01/03/2026 12:57

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa phát đi thông báo khẩn về việc điều chỉnh lịch thi đấu tại vòng 16 đội khu vực phía Tây của AFC Champions League Elite mùa giải 2025-2026.

Theo đó, các trận lượt đi AFC Champions League dự kiến diễn ra trong hai ngày 2 và 3-3-2026 sẽ tạm thời bị dời lại do tình hình an ninh tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động từ những căng thẳng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. AFC cho biết yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, vì vậy các trận đấu có sự góp mặt của những CLB thuộc khu vực phía Tây sẽ phải chờ lịch mới.

CLB Esteghlal của Iran không thể ra sân do chiến tranh. Ảnh: EPA.

Nhiều đội bóng tên tuổi bị ảnh hưởng bởi quyết định này, bao gồm Al Sadd và Al Duhail của Qatar; Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad đến từ Saudi Arabia; Shabab Al Ahli và Al Wahda của UAE; cùng Tractor đại diện Iran. Tất cả sẽ phải tạm hoãn thi đấu cho đến khi AFC đưa ra thông báo tiếp theo.

Trái ngược với khu vực phía Tây, các đại diện phía Đông như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Úc và Thái Lan vẫn thi đấu đúng kế hoạch. Lượt trận của họ sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4-3 như lịch ban đầu.

Việc điều chỉnh lịch không chỉ áp dụng cho giải đấu cao nhất cấp CLB châu Á. Vòng tứ kết lượt đi AFC Champions League Two và AFC Challenge League 2025-2026 có sự tham gia của các đội phía Tây, vốn dự kiến tổ chức từ ngày 3 đến 4-3, cũng phải tạm dừng.

Al Nassr của siêu sao Ronaldo bị hoãn trận đấu. Ảnh: EPA.

Một loạt đội bóng khác như Al Zawraa (Iraq), Al Wasl (UAE), Al Nassr (Saudi Arabia), Sepahan và Esteghlal (Iran), Al Ahli (Qatar), Al Hussein (Jordan), Al Shabab (Oman) hay Al Kuwait (Kuwait) đều chưa thể ra sân theo kế hoạch. Riêng trận đấu giữa Dewa United và Manila Diggers tại Philippines vào ngày 5-3 vẫn được giữ nguyên.

AFC khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sớm công bố lịch thi đấu mới khi điều kiện cho phép.