Tuyển Thái Lan và canh bạc cuối rất căng tại Rajamangala 01/03/2026 12:44

Tuyển Thái Lan chỉ có con đường phải thắng Turkmenistan trên sân Rajamangala ngày 31-3 mới có suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Cần biết HLV Masatada Ishii đã rời khỏi ghế nóng tuyển Thái Lan và thay thế là HLV Anthony Hudson. Sau trận lượt đi thua đối thủ Trung Á Turkmenistan 1-3, các tuyển thủ Thái Lan tái đấu chính đối thủ này trong thế lưng dựa tường.

Tuyển Thái Lan "sụp hầm" 1-3 tại Ashgabat ngày 10-6-2025 trước Turkmenistan buộc họ phải thắng trong cuộc tái đấu.

Thực tế bóng đá Turkmenistan chưa phải là đối thủ của Thái Lan. Thế nhưng lượt đi vào ngày 10-6 năm ngoái, Thái Lan đến Ashgabat trong thế kèo trên đã bị đại diện Trung Á dạy cho bài học bằng chiến thắng 3-1. Kết quả này trở thành gánh nặng cực lớn cho thầy trò HLV Anthony Hudson.

Tiền đạo Poramed của Thái Lan tiếng là đá Jubilo Iwata thuộc J- League 1 nhưng rất ít được ra sân thi đấu. Ảnh: BP.

Thái Lan chuẩn bị chu đáo thì Turkmenistan cũng làm chuyện tương tự cho chuyến đến Bangkok đá lượt trận cuối cùng này. Sau 5 lượt trận, Turkmenistan và Thái Lan có cùng 12 điểm, nhưng Thái Lan thua ở đối đầu trực tiếp tuy hơn hiệu số bàn thắng/bại.

Tối ngày 31-3, chỉ cần Turkmenistan hòa Thái Lan thì đại diện Đông Nam Á phải dừng cuộc chơi Asian Cup 2027. Nếu điều này xảy ra thì đó là điều cực kỳ tệ hại cho bóng đá Thái Lan và cho nữ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, doanh nhân Nualpham Lamsam.

Turkmenistan chỉ cần hòa ở Rajamangala là các tuyển thủ Thái Lan nằm nhà xem Asian Cup 2027.

Giữa tháng 3 này, Thái Lan tập trung 23 tuyển thủ và có 8 ngày rèn luyện cho tham vọng đánh bại Turkmenistan. Lực lượng của Thái Lan chưa hẳn là yên tâm khi Jude Soonsup-Bell, 20 tuổi mang hai dòng máu Thái - Anh đang khoác áo Grimsby Town bị thương ở đầu. Bell đá 19 trận tại giải hạng nhì Anh mùa này.

Tiền đạo Poramed Arjvilai, 27 tuổi đang khoác áo Jubilo Iwata của Nhật Bản lại ít được ra sân. Những ngôi sao quen thuộc khác như Teerasak Poeiphimai, Suphanat Muenta, Yotsakon Burapha, Supachai chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

Rất áp lực cho Thái Lan, cho HLV Anthony Hudson ở canh bạc cuối mang tính quyết định này.