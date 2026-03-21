8 đội bóng tranh tài tại Giải Futsal sinh viên ĐBSCL 2026 21/03/2026 19:18

(PLO)- Giải Futsal sinh viên ĐBSCL năm 2026 diễn ra tại nhà thi đấu đa năng Đại học Cần Thơ, quy tụ tám đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong khu vực.

Chiều 21-3, tại Nhà thi đấu đa năng Đại học Cần Thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL, cùng Đại học Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Giải Futsal HDBank sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: CHÂU ANH

Đây là năm thứ tư giải futsal Sinh viên được tổ chức theo mô hình khu vực, từng bước hoàn thiện cấu trúc thi đấu, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức. Qua đó, hướng tới mục tiêu tạo sân chơi futsal toàn quốc dành cho sinh viên; đồng thời, góp phần quảng bá sâu hơn và phát triển môn thể thao hiện đại này trong cộng đồng giới trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định giải đấu được tổ chức tại TP Cần Thơ - trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa của ĐBSCL - càng tạo thêm sức lan tỏa cho phong trào thể thao sinh viên trong khu vực.

“Chúng tôi tin tưởng rằng trong những ngày tới, khán giả sẽ được chứng kiến những trận đấu sôi động, những pha bóng đẹp mắt và những khoảnh khắc thể thao giàu cảm xúc. Đó không chỉ là câu chuyện của những bàn thắng hay chiến thắng, mà còn là câu chuyện của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của sinh viên vùng đất chín rồng” - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa Đội Futsal Trường Đại học Nam Cần Thơ và Đội Futsal Đại học Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Giải fusal sinh viên ĐBSCL 2026 có tám đội bóng tham dự, gồm: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học FPT Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Các đội được chia thành hai bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết; sau đó tranh chung kết và xếp hạng. Giải đấu diễn ra từ hôm nay đến 28-3, với 16 trận đấu; trận chung kết diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 28-3.