Liverpool nhận tin sét đánh về Salah 21/03/2026 15:02

(PLO)- Liverpool vừa đón nhận thông tin xấu khi Mohamed Salah chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu quan trọng gặp Brighton tại vòng 31 Ngoại hạng Anh vào đêm 21-3.

Trận đấu của Liverpool diễn ra trên sân American Express vào lúc 19 giờ 30 (giờ Việt Nam), và việc thiếu vắng ngôi sao số một trên hàng công đang khiến người hâm mộ lo lắng.

Xác nhận Salah ngồi ngoài được chính HLV Arne Slot công bố trong buổi họp báo trước trận. Theo ông, tình trạng của Salah không cho phép anh ra sân, dù ban đầu đội ngũ y tế của Liverpool vẫn hy vọng có thể xoay chuyển tình hình.

Trước đó, tiền đạo người Ai Cập vừa có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 4-0 trước Galatasaray ở Champions League. Anh ghi một bàn và kiến tạo một lần, dù bỏ lỡ một quả phạt đền. Tuy nhiên, ngay sau khi lập công, Salah đã chủ động xin rời sân, dấu hiệu cho thấy vấn đề thể trạng không ổn.

Ngôi sao người Ai Cập chắc chắn ngồi ngoài ở chuyến làm khách của Liverpool. Ảnh: EPA.

Các kiểm tra sau trận xác định anh gặp chấn thương cơ, buộc phải nghỉ thi đấu để tránh rủi ro nghiêm trọng hơn. Arne Slot thừa nhận đây là trường hợp khó lường, bởi thông thường đội bóng có thể dự đoán mức độ chấn thương, nhưng lần này Salah hoàn toàn không đủ điều kiện ra sân.

Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông tin rằng quãng nghỉ quốc tế đến đúng thời điểm, tạo điều kiện để Salah hồi phục mà không bỏ lỡ quá nhiều trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa đội tuyển Ai Cập cũng sẽ không có sự phục vụ của anh trong đợt tập trung sắp tới.

Slot đánh giá cao ý thức chăm sóc cơ thể của Salah và cho rằng đây là yếu tố giúp anh thường xuyên trở lại sớm hơn dự kiến. Với nền tảng thể lực và sự chuyên nghiệp đã được chứng minh trong nhiều năm, Liverpool hy vọng ngôi sao 33 tuổi sẽ nhanh chóng tái xuất.

Salah vừa nổ súng ở trận thắng Galatasaray. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, ông cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của Salah trước Galatasaray. Dù không thành công trên chấm 11 mét, anh vẫn duy trì sự tập trung và tiếp tục đóng góp vào lối chơi chung. Theo Slot, kinh nghiệm dày dặn giúp những cầu thủ như Salah vượt qua áp lực và nhanh chóng lấy lại phong độ.

Sự vắng mặt của Salah chắc chắn sẽ tạo ra thử thách lớn cho Liverpool trong chuyến làm khách sắp tới, khi Brighton luôn là đối thủ khó chịu trên sân nhà.