MU phản ứng mạnh mẽ cách giải thích về chiếc thẻ đỏ của Maguire 21/03/2026 12:06

(PLO)- Trận hòa 2-2 giữa MU và Bournemouth trên sân Vitality rạng sáng 21-3 đang gây nhiều tranh cãi, khi trung vệ Harry Maguire phải nhận thẻ đỏ đầu tiên của mùa giải trong một tình huống gây nhiều ý kiến trái chiều.

Ngôi sao người Anh của MU bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với tiền đạo Evanilson trong vòng cấm. Trọng tài Stuart Attwell ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ với lý do Maguire đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Sau khi tham khảo VAR, quyết định này vẫn được giữ nguyên. Theo thông báo từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, tình huống được xác định là lỗi giữ người và Maguire không có động tác tranh chấp bóng hợp lệ.

Dù vậy, cách xử lý này không thuyết phục được tất cả. Cựu tiền đạo Andy Cole, người từng khoác áo MU, cho rằng pha bóng chưa đủ rõ ràng để dẫn đến một án phạt nặng như vậy.

Bruno Fernandes không đồng tình với sự thiếu nhất quán của "Vua sân cỏ". Ảnh: EPA.

Chia sẻ trên Sky Sports, ông nhận định tình huống có phần bị thổi phồng, nhấn mạnh rằng trong thời của ông, những pha va chạm tương tự khó có thể bị xem là lỗi nghiêm trọng. Theo Cole, dù có thể coi là phạm lỗi, nhưng việc dẫn đến thẻ đỏ là quá nặng tay.

Trái với quan điểm đó, đội trưởng Bruno Fernandes lại nhìn nhận tình huống theo hướng khác. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận Maguire có tác động phạm lỗi, nhưng anh bức xúc về sự thiếu nhất quán trong cách sử dụng VAR.

Bruno Fernandes đặc biệt nhắc đến pha bóng trước đó khi Amad Diallo bị ngã trong vòng cấm đối phương nhưng không được thổi phạt. Theo anh, nếu một tình huống bị xem là penalty thì tình huống còn lại cũng phải được xử lý tương tự.

Maguire phải nghỉ đá ít nhất 1 trận cho Man United. Ảnh: EPA.

Bruno cho rằng quyết định bỏ qua pha bóng của Amad có thể đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, nhất là khi MU đang nắm lợi thế. Anh cũng đặt dấu hỏi về việc VAR không can thiệp mạnh mẽ hơn ở tình huống đó.

Về án phạt, Maguire sẽ chỉ bị treo giò một trận do lỗi được xác định là ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng, thay vì hành vi bạo lực. Nếu bị kết luận là chơi xấu nguy hiểm, anh có thể đối mặt với án cấm thi đấu dài hơn.

Kết quả hòa khiến MU tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 55 điểm, duy trì khoảng cách an toàn so với Aston Villa phía sau.