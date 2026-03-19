Chùm ảnh tuyển Iran trở về nhà đầy sóng gió

(PLO)- Các nữ cầu thủ tuyển Iran sắp được đoàn tụ với gia đình sau cuộc hành trình đầy sóng gió.

Ngay trận ra quân bảng A vòng chung kết bóng đá nữ châu Á diễn ra ở Úc, tuyển Iran gặp Hàn Quốc và có 5 cầu thủ không hát quốc ca.
Sau đó có 7 cầu thủ nữ Iran được nhận quy chế tị nạn tại Úc. Tuy nhiên phía Iran cho rằng, Úc đã gây áp lực khiến nhiều cô gái Iran hoảng loạn.
Sau những ngày giông bão và bị loại khỏi Asian Cup với 3 trận toàn thua, đoàn đội tuyển Iran rời Úc bằng những chuyến bay khác nhau đến Kuala Lumpur của Malaysia.
Cuối cùng chỉ 2 thành viên của tuyển Iran ở lại Úc, còn lại đều quay về quê nhà Iran.
Tại Kuala Lumpur, toàn đội tiếp tục đáp chuyến bay đến Oman....
Tại Oman, tuyển Iran nối chuyến đến Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến bay đêm.
Sáng sớm 19-3, toàn đội tuyển Iran lại lên máy bay ở Istanbul bay đến Van, một thành phố phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Iran để... di chuyển về Iran.
THANH HÀ
