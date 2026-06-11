MU đổi kế hoạch, sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao giá 100 triệu bảng Anh 11/06/2026 07:09

MU đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động với việc đảo chiều quyết định về một thương vụ có thể trị giá 100 triệu bảng Anh, khi HLV Michael Carrick muốn cải tổ hàng tiền vệ của mình. Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lương của Elliot Anderson trong bối cảnh MU vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với Manchester City để giành chữ ký của cầu thủ người Anh đang chơi cho Nottingham Forest này.

Mức định giá khổng lồ 100 triệu bảng Anh của Nottingham Forest và sự theo đuổi quyết liệt của Man City dành cho Anderson đã khiến ban lãnh đạo Manchester United ban đầu chấp nhận thất bại và tìm kiếm những mục tiêu khác ở tuyến giữa.

Ederson của Atalanta nhanh chóng trở thành mục tiêu ưu tiên của MU và một thỏa thuận trị giá 38 triệu bảng Anh cho tuyển thủ Brazil, người vừa được triệu tập muộn vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026, đã được hoàn tất. MU cũng xem xét chiêu mộ tiền vệ thứ hai với sự quan tâm dành cho ngôi sao của West Ham United, Mateus Fernandes, Adam Wharton của Crystal Palace và Carlos Baleba của Brighton.

Sir Jim Ratcliffe sẵn sàng kích hoạt bom tấn trị giá 100 triệu bảng Anh. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, tờ The Guardian (Anh) đưa tin Manchester United vẫn quyết tâm chiêu mộ Anderson, với những tuyên bố cho ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford lạc quan họ có thể vượt mặt Man City để có được chữ ký của anh. Mặc dù MU cần một khoản chi phí chuyển nhượng đáng kể, nhưng có thông tin cho rằng Sir Jim sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về mức lương của Anderson.

Elliot Anderson, 23 tuổi hiện kiếm được 100.000 bảng mỗi tuần tại đội chủ sân City Ground và bất kỳ CLB nào ở Manchester mà anh gia nhập, mức lương dự kiến ​​sẽ tăng 50%. Man City đã gửi một lời đề nghị đầu tiên cho Nottingham Forest hỏi mua Anderson nhưng bị từ chối và hiện chuẩn bị một đề xuất thứ hai với giá hơn 80 triệu bảng, mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức định giá của Forest.

Nếu Anderson có kỳ World Cup xuất sắc cùng đội tuyển Anh, Nottingham Forest có thể đẩy giá chuyển nhượng lên cao hơn nữa. Anderson được dự đoán sẽ ra sân cùng Declan Rice ở hàng tiền vệ Tam sư trong trận mở màn vòng bảng gặp Croatia.

Ngôi sao của Manchester United, Kobbie Mainoo, nhiều khả năng là lựa chọn dự bị chính cho cả hai cầu thủ này, trong khi Marcus Rashford đang cạnh tranh quyết liệt với Anthony Gordon cho vị trí tiền vệ cánh trái. Rashford vẫn quyết tâm chuyển hẳn đến Barcelona, ​​điều đó đã khiến anh từ chối các lời đề nghị từ Arsenal, Newcastle United, Tottenham và gần đây nhất là nhà vô địch Đức Bayern Munich.

Liệu Elliot Anderson có là đồng đội của Mbeumo tại MU mùa tới? ẢNH: EPA

Rashford không ra sân cho MU trong 18 tháng qua và những ứng viên tiềm năng thay thế anh trong đội hình hiện tại đang được xem xét. Iliman Ndiaye của Everton nổi lên như một mục tiêu của MU trong những tuần gần đây, trong khi Yan Diomande cũng được cân nhắc, mặc dù nhiều khả năng anh sẽ chuyển đến Paris Saint-Germain hoặc Liverpool nếu rời RB Leipzig.

Giống như Anderson, việc Diomande tỏa sáng tại World Cup 2026 có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh khi Bờ Biển Ngà chuẩn bị đối đầu với Ecuador, Đức và Curacao. Trong khi đó, MU cũng không thể sớm công bố bản hợp đồng đầu tiên mang tên Ederson. Ederson được triệu tập muộn vào tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 khi anh được HLV Carlo Ancelotti lựa chọn làm người thay thế cho Wesley bị chấn thương.