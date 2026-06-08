Bước ngoặt trong kế hoạch xây dựng sân vận động 2 tỉ bảng Anh của MU 08/06/2026 11:39

(PLO)- MU hy vọng sẽ có bước đột phá trong kế hoạch xây dựng sân vận động trị giá 2 tỉ bảng Anh, được mệnh danh là "Wembley của phương Bắc", vào mùa hè này.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe tin tưởng nỗ lực tranh cử chức Thủ tướng Anh của Thị trưởng Greater Manchester, Andy Burnham sẽ không làm chệch hướng xây sân vận động mới thay thế cho sân Old Trafford của ông. MU dự kiến ​​sẽ tiếp tục xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh, được gọi là "Wembley của phương Bắc" ngay cả khi Thị trưởng Greater Manchester, ông Burnham, chuyển đến Westminster, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin.

Mặc dù thị trưởng Burnham đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này, ban lãnh đạo cấp cao của Manchester United khẳng định việc ông có thể rời đi sẽ không làm hỏng dự án. Việc Burnham trở lại Hạ viện thông qua cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield vào ngày 18-6 đồng nghĩa với việc người đàn ông 56 tuổi này sẽ rời bỏ vị trí tại địa phương của mình.

Nhân vật quan trọng của đảng Lao động Burnham là trụ cột của "Nhóm đặc nhiệm tái thiết Old Trafford". Burnham thường xuyên liên lạc với chủ tịch ủy ban tái phát triển Lord Seb Coe và đóng vai trò là nhân vật chính trị quan trọng cần thiết để chính phủ có thể cấp nguồn tài trợ công cho dự án.

Nhiệm vụ trở thành nghị sĩ của Burnham đồng nghĩa với việc dự án xây dựng sân vận động có thể mất đi "kiến ​​trúc sư trưởng trong chính quyền địa phương" đúng vào giai đoạn quan trọng của kế hoạch tái thiết. Tuy nhiên, nó chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho MU khi một người ủng hộ chủ chốt kế hoạch xây dựng sân vận động của họ có thể nắm giữ chức vụ cao nhất tại Anh.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe nỗ lực xây sân mới cho CLB. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Ban lãnh đạo MU hy vọng sẽ đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán vào mùa hè này về khu đất cần thiết để xây dựng sân vận động với sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Freightliner, một doanh nghiệp vận tải đường sắt khổng lồ nằm phía sau khán đài Stretford End của sân Old Trafford, vẫn chưa đồng ý bán khu đất của mình, nơi dự kiến ​​xây dựng phần lớn sân vận động và các cơ sở vật chất phụ trợ xung quanh. Nhưng các nguồn tin nội bộ của MU khẳng định dự án này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhân sự giữa các thị trưởng vì bản thiết kế đã có tính ràng buộc pháp lý.

Cuộc bầu cử bổ sung được tổ chức sau khi nghị sĩ đảng Lao động lúc bấy giờ là Josh Simons từ chức, để cho phép Burnham tranh cử vào Quốc hội và cạnh tranh vị trí thủ tướng Anh với ông Keir Starmer. Trước đó, Burnham từng tuyên bố ông có thể sử dụng quyền thu hồi đất bắt buộc thông qua tập đoàn phát triển để buộc Freightliner bán khu đất.

Việc mua lại khu đất cần thiết bên cạnh sân vận động Old Trafford đang gặp trở ngại, vì Freightliner muốn ít nhất 400 triệu bảng để chuyển đến Lancashire. Một phát ngôn viên của Freightliner nói với Sun Sport rằng công ty khó có thể hoàn toàn rời khỏi địa điểm này cho đến năm 2031.

Quang cảnh bên ngoài sân mới của MU. ẢNH: AFP

Mặc dù địa điểm lý tưởng cho trung tâm vận chuyển mới của Freightliner đã được xác định tại một khu công nghiệp ở St Helens, nhưng kế hoạch này vẫn đang bị đình trệ do thủ tục xin phép xây dựng cho khu vực mở rộng đang bước vào giai đoạn tham vấn cuối cùng. Tuy nhiên, Freightliner nói với Sun Sport rằng họ vẫn tự tin có thể được cấp phép xây dựng trước năm 2028.

Cho đến khi MU biết được họ có thể sử dụng khu đất nào, họ không thể thống nhất thiết kế cuối cùng, điều cần thiết để tính toán nguồn tài trợ. Giám đốc điều hành của MU, Omar Berrada, đã được hỏi về tình hình hiện tại vào giữa tuần trước.

Omar Berrada nói: “Hy vọng chúng ta sẽ có một số tin tức để chia sẻ trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Sau khi chúng tôi có được khu đất và xác định chính xác vị trí xây dựng sân vận động mới, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn thiện thiết kế, từ đó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về chi phí dự kiến".

MU cam kết sẽ chi trả 2 tỉ bảng Anh cho sân vận động và công việc tái phát triển quy mô lớn khu vực xung quanh. Dự án khu vực Trafford dự kiến ​​sẽ tạo ra hơn 15.000 ngôi nhà mới, các trung tâm giải trí rộng lớn và các quảng trường công cộng. Khoản nợ của MU hiện đã lên tới hơn 1,3 tỉ bảng Anh trước khi huy động vốn xây dựng sân vận động.

Quang cảnh bên trong sân mới của MU. Ảnh: Press Association

Tuần này, có thông tin tiết lộ rằng các thành viên gia đình Glazer đang cân nhắc các lựa chọn để bán cổ phần của họ tại MU, tổng cộng chiếm 70%. Sáu anh chị em nhà Glazer bị cáo buộc tìm kiếm các nhà đầu tư bên ngoài để tránh phải bỏ tiền túi ra trả cho chi phí xây dựng sân vận động mới.

Vào tháng Giêng, cả thị trưởng Burnham và lãnh đạo hội đồng Trafford, Tom Ross, đều hoan nghênh một tập đoàn phát triển mới được thành lập để tạo điều kiện cho việc xây dựng sân vận động mới của Manchester United.