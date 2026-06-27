Lịch thi đấu khắc nghiệt của tuyển Anh tại World Cup 2026 27/06/2026 07:39

(PLO)- Tuyển Anh có thể phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt tại World Cup 2026, trong khi vẫn còn nhiều nghi vấn về quyết định đặt cược vào HLV Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh sẽ phải di chuyển quãng đường hàng không lên tới 5.600 dặm chỉ riêng ở vòng bảng World Cup 2026 trước khi bước vào vòng knock-out, và mọi chuyện có thể sẽ còn khó khăn hơn nữa từ đó. HLV Thomas Tuchel có thể phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc gồm bốn trận trong vòng 13 ngày khi đội tuyển Anh phải di chuyển một quãng đường rất dài đầy mệt mỏi bằng máy bay.

Tam sư sẽ giành vị trí đầu bảng L World Cup 2026 nếu thắng Panama tại New Jersey vào chủ nhật, trận đấu sẽ kết thúc chặng đầu tiên trong hành trình đầy gian khổ của họ tại World Cup này. Điều này phần lớn là do tuyển Anh quyết định đóng quân tại Kansas City (Mỹ).

Điều đó đồng nghĩa với việc Anh là một trong những đội có quãng đường di chuyển bằng đường hàng không nhiều nhất tại World Cup 2026. Chỉ có Curacao (6.458 dặm), Áo (6.010 dặm), Nhật Bản (5.998 dặm) và Bosnia & Herzegovina (5.880 dặm) là di chuyển quãng đường xa hơn Anh trong suốt vòng bảng.

Đến khi đội tuyển Anh kết thúc vòng bảng, lịch thi đấu của tuyển Anh sẽ càng khắc nghiệt hơn. Họ sẽ phải bay hơn 5.600 dặm khứ hồi từ Kansas City đến Dallas, Boston và New Jersey. Thêm vào đó, trước khi World Cup khởi tranh, đội tuyển Anh còn phải bay đến Florida vào ngày 1-6 để chơi các trận giao hữu ở Orlando và Tampa.

Tuyển Anh phải di chuyển một quãng đường rất dài để đến các địa điểm thi đấu tại World Cup 2026. ẢNH: FA

Nếu tuyển Anh vượt qua vòng bảng với tư cách là đội nhất bảng, thì chặng tiếp theo là Atlanta vào ngày 1-7, cách đại bản doanh của họ 800 dặm, sau đó là Mexico City vào ngày 6-7, cách đó 1.664 dặm, và tiếp theo là trận tứ kết tiềm năng ở Miami vào ngày 11-7, cách đó 1.500 dặm.

HLV trưởng đội tuyển Anh, Tuchel, thừa nhận khó khăn về khoảng cách địa lý khi đội bóng của Anh chọn địa điểm huấn luyện ưa thích ở Kansas City. Nhưng đội tuyển Anh đã tham khảo ý kiến ​​các cầu thủ, xem xét kỹ lưỡng và muốn có sự thoải mái của một địa điểm tập trung cố định.

Tuyển Anh đã xem xét các địa điểm khác ở Dallas, New Jersey và các thành phố khác nhưng cuối cùng lại chọn thành phố Kansas City làm đại bản doanh, mặc dù họ không thi đấu trận nào ở đó. Argentina và Hà Lan là hai quốc gia đóng quân tại đây, còn Anh thậm chí không được ưu tiên chọn cơ sở huấn luyện tốt nhất nhưng vẫn rất hài lòng với trại huấn luyện Swope Soccer City và khách sạn của đội, The Inn at Meadowbrook ở Overland Park.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định rằng, sau mỗi trận đấu tại World Cup 2026, các đội phải rời khỏi sân vận động trong vòng một giờ sau tiếng còi kết thúc trận đấu, nghĩa là không được nán lại lâu. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi chuyến đi của tuyển Anh đều rất dài, từ Kansas City đến sân vận động, sau đó lại phải di chuyển về. Đó là những chuyến đi khứ hồi rất mệt mỏi và cuối cùng, các cầu thủ sẽ cảm thấy kiệt sức.

Tuy nhiên, sau trận đấu với Ghana - diễn ra cách đó 2.700 km ở Boston - Tuchel khẳng định rằng họ thích việc có một địa điểm cố định và mục đích biện minh cho phương tiện. HLV Tuchel nói: “Chúng tôi đã làm vậy và đó là lựa chọn hợp lý. Chúng tôi không muốn thay đổi khách sạn, và chúng tôi cũng không muốn di chuyển liên tục giữa các địa điểm huấn luyện. Chúng tôi muốn có một địa điểm cố định, và đây là điểm quan trọng nhất đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi làm như vậy".

Việc chọn Kansas City làm đại bản doanh đã ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu của tuyển Anh tại World Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Kansas City là một điểm nóng về lốc xoáy nhưng thời tiết không phải là vấn đề lớn đối với đội tuyển Anh. Thực tế là khí hậu, nhiệt độ và thời tiết là một phần của cuộc sống ở hầu hết nước Mỹ và các cầu thủ Anh dường như thực sự thích nơi đây.

Sau trận hòa Ghana 0-0, toàn đội tuyển Anh đã đến một công viên địa phương để tập yoga. Khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân không quá xa hoa nhưng có sân bóng rổ, không gian thân thiện, thoáng đãng và thậm chí còn có cả máy nghe nhạc đĩa than. Những bữa ăn ngoài trời là chuyện thường xuyên ở tuyển Anh và họ đã đến xem đội Kansas City Royals thi đấu. Chuyến đi rất thoải mái và các cầu thủ đang có tâm trạng tốt.

Nhưng thực tế là chúng ta chỉ biết liệu việc có một căn cứ huấn luyện ở Kansas City có hiệu quả với tuyển Anh hay không sau khi World Cup kết thúc. Nếu Anh tiến xa thì đó sẽ được coi là một thành công. Nếu Anh bị loại sớm thì điều đó có thể được xem là một yếu tố dẫn đến thất bại. Đó là lý do tại sao nó vẫn là một canh bạc, ngay cả khi HLV Thomas Tuchel chắc chắn không nhìn nhận nó như vậy.