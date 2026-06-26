World Cup 2026 vừa phá kỷ lục bàn thắng 26/06/2026 15:55

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 đang chứng minh sức hấp dẫn bùng nổ khi chính thức trở thành kỳ World Cup có nhiều bàn thắng nhất lịch sử.

Cột mốc đặc biệt ở World Cup 2026 được thiết lập trong trận đấu giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D, khi trung vệ Auston Trusty ghi bàn mở tỷ số, nâng tổng số pha lập công của giải lên 173, vượt qua kỷ lục 172 bàn từng được xác lập tại World Cup 2022 ở Qatar.

Màn rượt đuổi tỷ số sau đó càng khiến cột mốc mới thêm ấn tượng. Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng đánh bại chủ nhà Mỹ 3-2 trong những phút cuối, đồng thời đưa tổng số bàn thắng của giải đấu lên con số 177 chỉ sau 59 trận đấu.

Các chân sút đã ghi 177 bàn thắng chỉ sau 59 trận. Ảnh: EPA.

Điều đáng chú ý là World Cup 2022 cần đủ 64 trận mới chạm mốc 172 bàn, trong khi World Cup mùa này đã phá kỷ lục trước khi vòng bảng khép lại hoàn toàn. Dù giải đấu năm nay được mở rộng lên 48 đội với tổng cộng 104 trận, tốc độ xuất hiện các bàn thắng vẫn vượt xa kỳ vọng và cho thấy xu hướng bóng đá tấn công ngày càng rõ nét.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng bày tỏ sự phấn khích trước cột mốc lịch sử này. Trên trang Instagram cá nhân, ông cho rằng việc vượt qua kỷ lục của World Cup Qatar 2022 là minh chứng cho sức hấp dẫn, tinh thần cống hiến và chất lượng chuyên môn đã làm nên một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc.