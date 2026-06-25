Messi sẽ thi đấu giải cuối cùng cho Argentina sau World Cup 2026 25/06/2026 11:42

(PLO)- Lionel Messi sẽ rất khó tham dự World Cup 2030 nhưng siêu sao người Argentina hướng đến thành công tại Olympic trước khi giải nghệ.

Lionel Messi hiện đang hướng đến mục tiêu giành chức vô địch World Cup lần thứ hai và đội trưởng tuyển Argentina đã đặt mục tiêu tham dự Thế vận hội Los Angeles để nói lời tạm biệt với sự nghiệp quốc tế của mình. Olympic tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2028.

Cụ thể, theo bản tin gán nhãn độc quyền của tờ Mirror (Anh) Lionel Messi đặt mục tiêu khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình bằng một kỳ Thế vận hội. Biểu tượng người Argentina muốn tham gia Olympic Los Angeles năm 2028.

Và M10 tin rằng giành được HCV sẽ là cách hoàn hảo để khép lại quãng thời gian thi đấu cho đội tuyển Argentina. Messi, người vừa tròn 39 tuổi ngày 24-6, đang nỗ lực giành được danh hiệu vô địch World Cup thứ hai trong mùa hè này.

Olympic Los Angeles năm 2028 là mục tiêu tiếp theo của Messi. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu siêu sao của Barcelona là cầu thủ bóng đá giành nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại. Anh đã giành được 46 danh hiệu đồng đội, bao gồm cả chức vô địch World Cup 2022, cũng như 8 Quả bóng vàng. Anh đã dẫn dắt đội tuyển U-23 Argentina giành HCV Olympic tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Và Messi tin rằng việc giành được tấm HLV Olympic thứ hai tại Los Angeles sẽ là một cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp quốc tế của mình. M10 khẳng định anh dự định sẽ tiếp tục thi đấu càng lâu càng tốt. Anh tin World Cup tiếp theo vào năm 2030 sẽ là một mục tiêu quá xa vời, vì khi đó anh đã 43 tuổi. Tuy nhiên, Olympic là mục tiêu thực tế hơn.

Lionel Messi đã có 201 lần khoác áo đội tuyển Argentina, ghi được 122 bàn thắng. Anh đã có khởi đầu rực rỡ tại World Cup 2026 với 5 bàn thắng trong hai trận đấu vòng bảng đầu tiên. Argentina sẽ đối đầu với Jordan tại Dallas vào cuối tuần này, trước khi đến Miami, nơi Messi sinh sống, để đá trận vòng 32 gặp đối thủ chưa được xác định.

Dù sở hữu sự nghiệp lẫy lừng, Lionel Messi chưa từng giành được Chiếc giày vàng World Cup, nhưng hiện đang là một phần của cuộc đua đầy sao có thể kéo dài đến tận trận chung kết. Những cái tên như Kylian Mbappe và Erling Haaland cũng đang tạo nên sự cạnh tranh gay gắt với M10 cho danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026.

Lionel Messi đã có 1 sự nghiệp quá hoàn hảo. ẢNH: MIRROR/GETTY

Lionel Messi hoàn toàn có thể kết thúc mùa hè này bằng việc giành chức vô địch giải đấu lớn thứ tư liên tiếp. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh sau hơn một thập kỷ đầy khó khăn trên đấu trường quốc tế.

Việc thiếu danh hiệu cùng đội tuyển Argentina khiến Lionel Messi từng chịu nhiều chỉ trích, nhưng điều đó đã chấm dứt với chức vô địch Copa America năm 2021. Sau đó, anh tiếp tục giành chức vô địch World Cup và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Copa America.