Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026 28/06/2026 13:26

Lịch thi đấu vòng knock-out World Cup 2026 cuối cùng đã được xác định sau khi các trận đấu vòng bảng cuối cùng kết thúc vào hôm nay 28-6. Tuyển Anh sẽ đối đầu với CHDC Congo ở vòng 32 sau khi đứng đầu bảng với chiến thắng 2-0 trước Panama.

Harry Kane đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại World Cup khi thầy trò Thomas Tuchel vượt qua một Panama ngoan cường. Từ chiến thắng 4-2 đầy hứng khởi trước Croatia đến trận hòa 0-0 nhạt nhẽo với Ghana, đội tuyển Anh đã vượt qua khởi đầu chậm chạp để giành chiến thắng 2-0 trước Panama tại sân vận động MetLife.

Anh vào vòng 32 đội World Cup 2026 vị trí đầu bảng L, qua đó thiết lập cuộc đối đầu với CHDC Congo, đội lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 vào sáng nay 28-6. Vòng loại trực tiếp hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn, trong đó Pháp đối đầu với Thụy Điển, Đức chạm trán Paraguay, và đội thắng trong hai trận này sẽ gặp nhau ở vòng 16 đội. Bồ Đào Nha, đội á quân bảng đấu của họ, sẽ chạm trán Croatia. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Tây Ban Nha hoặc Áo ở vòng 16 đội.

Đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại Atlanta, đội thắng sẽ gặp Mexico hoặc Ecuador tại Thành phố Mexico. Giờ đây, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào chiến dịch vòng loại trực tiếp của tuyển Anh.

Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026 đã được xác định. ẢNH: MIRROR

"Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn", HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói sau trận thắng Panama, "Mọi người theo dõi sát sao từ ngoài sân đều thấy được sự quyết liệt của trận đấu. Chúng ta đã thấy một đội bóng không để đối phương tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong hai trận đấu đầu tiên. Panama để thủng lưới ở phút 95 từ một pha phản công trước Ghana.

Panama cũng để thủng lưới từ một cơ hội không rõ ràng trước Croatia, sau hai cú sút trúng đích. Chúng tôi thì ghi được hai bàn thắng, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn trong trận đấu. Chúng tôi biết đây là một trận đấu thể lực, chúng tôi biết rất khó để kiểm soát các pha phản công. Chúng tôi biết Panama thi đấu với tư cách là đội yếu hơn. Chúng tôi biết tất cả những điều này.

Là một HLV, tôi biết cần những gì để giành chiến thắng trong những trận đấu này. Không sao cả nếu những trận đấu này diễn ra căng thẳng, khó khăn. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta trong trận đấu tiếp theo, và đó là điều tôi đang hướng đến lúc này".

Lịch thi đấu đầy đủ vòng 32 đội World Cup 2026:

Nam Phi - Canada (2 giờ ngày 29-6, giờ Việt Nam)

Brazil - Nhật Bản (0 giờ ngày 30-6, giờ Việt Nam)

Đức - Paraguay (3 giờ 30 ngày 30-6, giờ Việt Nam)

Hà Lan - Ma Rốc (8 giờ ngày 30-6, giờ Việt Nam)

Bờ Biển Ngà - Na Uy (0 giờ ngày 1-7, giờ Việt Nam)

Pháp - Thụy Điển (4 giờ ngày 1-7, giờ Việt Nam)

Mexico - Ecuador (8 giờ ngày 1-7, giờ Việt Nam)

Anh - Cộng hòa Dân chủ Congo (23 giờ ngày 1-7, giờ Việt Nam)

Bỉ - Senegal (3 giờ ngày 2-7, giờ Việt Nam)

Mỹ - Bosnia và Herzegovina (7 giờ ngày 2-7, giờ Việt Nam)

Tây Ban Nha - Áo (2 giờ ngày 3-7, giờ Việt Nam)

Bồ Đào Nha - Croatia (5 giờ ngày 3-7, giờ Việt Nam)

Thụy Sĩ - Algeria (10 giờ ngày 3-7, giờ Việt Nam)

Úc - Ai Cập (1 giờ ngày 4-7, giờ Việt Nam)

Argentina - Cape Verde (5 giờ ngày 4-7, giờ Việt Nam)

Colombia - Ghana (8 giờ 30 ngày 4-7, giờ Việt Nam)