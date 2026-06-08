Đau lòng Eriksen lại ôm ngực đổ gục xuống sân 08/06/2026 14:41

(PLO)- Nỗi ám ảnh từng khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng tại Euro 2020 bất ngờ trở lại với Christian Eriksen trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine diễn ra rạng sáng 8-6.

Tiền vệ kỳ cựu Eriksen của tuyển Đan Mạch bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe ngay trên sân, khiến trận đấu phải dừng lại trước khi kết thúc.

Sự cố xảy ra ở phút 65 khi Eriksen đang thi đấu bình thường. Các hình ảnh ghi nhận cho thấy ngôi sao 34 tuổi bất ngờ ôm vùng ngực rồi đổ gục xuống mặt cỏ. Khoảnh khắc đó lập tức khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. Cầu thủ hai đội cùng ban huấn luyện nhanh chóng ra hiệu yêu cầu đội ngũ y tế can thiệp khẩn cấp.

May mắn là Eriksen đã được chăm sóc kịp thời. Sau khi được sơ cứu, tiền vệ này lấy lại ý thức và có thể tự di chuyển đến xe cứu thương trong sự theo dõi sát sao của các nhân viên y tế. Dù vậy, ban tổ chức vẫn quyết định hủy bỏ trận đấu nhằm đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho các cầu thủ.

Tiền vệ người Đan Mạch trong trận giao hữu tiền World Cup với tuyển Ukraine. Ảnh: EPA.

Sau thông báo dừng trận, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của hai đội đã tập trung thành vòng tròn ở giữa sân. HLV Brian Riemer của Đan Mạch gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, đồng thời kêu gọi tất cả đoàn kết vượt qua thời điểm khó khăn.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch sau đó xác nhận Eriksen vẫn tỉnh táo và đang trong tình trạng ổn định. HLV Riemer cũng trấn an người hâm mộ khi cho biết học trò của mình đã rời sân trong trạng thái tốt và còn kịp chào các đồng đội.

Cầu thủ hai đội làm hàng rào chắn mọi ống kính hướng về đồng nghiệp của tuyển Đan Mạch. Ảnh: EPA.

Trước khi trận đấu bị hủy, Đan Mạch đang dẫn Ukraine 2-1 nhờ các pha lập công của Patrick Dorgu và Joakim Maehle. Bàn thắng bên phía Ukraine được ghi bởi Viktor Tsygankov.

Sự việc lần này lập tức gợi lại ký ức đau lòng tại Euro 2020, thời điểm Eriksen từng ngừng tim trên sân trong trận gặp Phần Lan. Sau hành trình điều trị đầy nghị lực, anh đã trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Chính vì vậy, hình ảnh Eriksen thêm một lần ngã gục khiến người hâm mộ trên toàn thế giới không khỏi lo lắng.