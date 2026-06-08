Aymen Hussein của tuyển Iraq đỡ hơn nhiều, Salah còn phải rời Mỹ ngay 08/06/2026 12:21

(PLO)-Không may như "sát thủ", tiền đạo Aymen Hussein của tuyển Iraq, Salah phải rời nước Mỹ ngay khi đáp xuống sân bay O'Hare ở Chicago.

Tiền đạo số 1 tuyển Iraq Aymen Hussein may mắn hơn rất nhiều khi chỉ bị cơ quan nhập cảnh Mỹ... chất vấn 7 giờ, còn Salah đến 10 giờ rồi bị buộc phải rời nước Mỹ ngay tức khắc.

Thật trùng hợp khi tiền đạo hay nhất của tuyển Iran Aymen Hussein - người ghi bàn thắng vàng giúp tuyển Iraq đánh Bolivia 2-1 để góp mặt ở World Cup 2026 - đã bị Mỹ mời vào phòng riêng ở sân bay O’Hare, Chicago. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn được phép ở lại Mỹ cùng tuyển Iraq dự World Cup.

Tay ảnh Talal Salah bị Mỹ từ chối nhập cảnh phải quay về Iraq. Ảnh: I.T

Trong khi đó, phóng viên ảnh của Iraq Talal Salah bị cơ quan nhập cảnh Mỹ chất vấn 10 giờ đồng hồ cũng tại sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago. Mọi phương tiện hành nghề và tất cả hành lý của Salah đều bị phía Mỹ lục tung và kiểm tra... rồi cuối cùng Mỹ buộc Talal Salah phải rời Mỹ từ sân bay O’Hare.

Còn tiền đạo Aymen Hussein thì bị Mỹ chất vấn 7 giờ đồng hồ. Ảnh: I.T

Talal Salah mua vé trở về Baghdad, Iraq qua đường Madrid.

Talal Salah là phóng viên ảnh kỳ cựu của thể thao Iraq, nhất là bóng đá, anh có mặt ở mọi nơi cùng đội tuyển Iraq. Tại World Cup 2026, Salah đi cùng tuyển Iraq nhập cảnh vào Mỹ, anh được trông chờ chuyển tải hình ảnh sống động của tuyển Iraq tại World Cup về Iraq phục vụ báo chí.

Salah mang “cả sứ mệnh” hình ảnh báo chí cho tuyển Iraq qua việc phản ánh đội tuyển trên đất Mỹ. Thế nhưng kế hoạch đã bị gãy khi Salah không thể ở lại Mỹ và phải rời ngay tức khắc.

Công việc của Salah khi đi theo tuyển Iraq là cung cấp tất cả những hình ảnh do anh chụp gửi về Iraq cho tất cả các tờ báo có nhu cầu sử dụng. Talal Salah được LĐBĐ Iraq trả lương.

Talal Salah cũng là quản trị các nền tảng xã hội của LĐBĐ Iraq. Tại World Cup 2026, tuyển Iraq ở bảng tử thần cùng Pháp, Senegal và Na Uy.