Tuyển Iraq không thể ra nước ngoài chuẩn bị đá Play off World Cup 2026 05/03/2026 15:51

(PLO)-Tuyển Iraq trong thế kẹt cứng giữa các làn đạn, trong khi ngày đá vòng play-off World Cup 2026 đã cận kề, thị thực thì chưa có...

Iraq đang bị kẹt giữa hai làn đạn của Iran và Israel-Mỹ khiến đội tuyển Iraq không thể ra nước ngoài hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng dự vòng Play off World Cup 2026.

Tuyển Iraq là đội sáng giá nhất để FIFA chỉ định thay thế Iran trong trường hợp Iran không dự World Cup 2026. Hiện nay LĐBĐ Iraq và FIFA cũng như AFC luôn liên lạc gần và nắm bắt thông tin về tình hình đội tuyển Iraq.

Iraq nằm kẹt giữa Iran và Israel cùng các quốc gia láng giềng hầu như đều có cơ sở quân sự của Mỹ nên tình hình bị cô lập hoàn toàn.

Vòng Play off liên khu vực sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31-3 tại Mexico, sáu đội quyết liệt chuẩn bị cho cơ hội cuối cùng tranh vé đi Bắc Mỹ 2026. Công tác hậu cần của tuyển Iraq vô cùng nan giải. Thầy trò HLV Graham Arnold (Úc) không thể ra nước ngoài được dù là các quốc gia láng giềng.

Do nằm kẹt giữa hai quốc gia xung đột chính là Israel và Iran cùng với việc Iran trả đũa toàn bộ các căn cứ quân sự Mỹ ở nhiều nước xung quanh khiến không có hãng máy bay nào đến và đi. Cùng với đó, các hãng hàng không Iraq cũng không thể cất cánh.

Nghiệt ngã hơn là công tác hậu cần của đội tuyển Iraq hiện nay cũng... đứng hình vì các cơ quan ngoại giao nước ngoài hầu hết đã rời Trung Đông, trong đó có Mexico, quốc gia mà tuyển Iraq đang rất cần để lấy thị thực sang Mexico đá Play off.

Hiện nay LĐBĐ Iraq đã giữ liên lạc và cập nhật thường xuyên với AFC lẫn FIFA, tuy nhiên tìm một giải pháp cho hướng ra của vấn đề này rất nan giải.

Tuyển Iraq tràn trề hy vọng dự World Cup lần thứ nhì sau lần thứ nhất là Mexico 86. Do thứ hạng FIFA và thành tích vòng loại World Cup 2026 cao, nên Iraq là hạt giống cao nhất, họ chờ đội thắng của cặp đấu Bolivia - Surinam để đá chung kết và nếu thắng Iraq sẽ dự World Cup 2026.

HLV Graham Arnold của tuyển Iraq còn biết, hiện toàn đội còn không thể sang được UAE để tìm chuyến bay cũng như liên lạc với các cơ quan ngoại giao, trong đó có Mexico để xác định thị thực. Ngoài toàn đội Iraq thì còn có vài trăm fan Iraq cũng đi cũng đi cùng đội sang Mexico cổ vũ.