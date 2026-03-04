Nhật Bản quá mạnh, tuyển Việt Nam dọn đường đi tiếp ở Asian Cup 04/03/2026 12:53

(PLO)- Bảng C của vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 tại Úc đang được dự đoán sẽ sớm phân định cục diện khi hai đội bóng được đánh giá cao nhất là Nhật Bản và Việt Nam đều bước vào giải với phong độ lẫn sự tự tin lớn.

Trong khi Nhật Bản được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn để mở toang cánh cửa đi tiếp.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Đài Loan tại sân Perth chiều 4-3 được xem là cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá có khoảng cách khá rõ ràng. Nhật Bản, đội từng hai lần vô địch Asian Cup nữ, bước vào giải đấu với bề dày thành tích và sự ổn định đáng nể. Trong lịch sử đối đầu tại giải châu Á, bóng đá nữ Nhật Bản gần như áp đảo hoàn toàn khi thắng 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất với Đài Loan.

Thống kê cho thấy Nhật Bản thường xuyên thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng. Trong 47 trận vòng bảng gần nhất tại Asian Cup nữ, họ giành tới 41 chiến thắng, hòa 4 và chỉ thua 2. Đáng chú ý hơn, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chưa từng thất bại ở vòng bảng kể từ năm 2008, khi để thua Hàn Quốc. Hàng thủ của họ cũng rất chắc chắn khi giữ sạch lưới tới 35 trận trong chuỗi thống kê này.

Bóng đá nữ Nhật Bản đứng tốp đầu châu Á. Ảnh: TAFC.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nils Nielsen, Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn mới. Nhà cầm quân người Đan Mạch tiếp quản đội tuyển sau thời kỳ của tiền nhiệm Futoshi Ikeda và đặt mục tiêu duy trì bản sắc kỹ thuật truyền thống của bóng đá Nhật Bản, đồng thời bổ sung thêm những điều chỉnh chiến thuật hiện đại.

Ông cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt trước trận mở màn. Theo Nielsen, điều quan trọng nhất với Nhật Bản là tập trung triển khai lối chơi của mình và kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Ông cũng khẳng định các cầu thủ đều đang ở trạng thái sẵn sàng và hiểu rõ kế hoạch chiến thuật.

Một trong những cái tên đáng chú ý của Nhật Bản là tiền đạo Riko Ueki. Tại Asian Cup 2022, cô ghi 5 bàn thắng sau 22 cú sút và nằm trong nhóm cầu thủ tấn công hiệu quả nhất giải. Nếu duy trì phong độ đó, hàng công Nhật Bản hứa hẹn sẽ tiếp tục gây áp lực lớn lên mọi đối thủ.

Đài Loan khó lòng chống lại sức mạnh của Nhật Bản. Ảnh: TAFC.

Dù vậy, Đài Loan vẫn bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm. HLV Prasobchoke Chokemor cho biết đội bóng của ông đã có 3 tuần chuẩn bị tích cực cả trong nước lẫn tại Perth. Theo ông, việc rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ đội bóng này. Trong ba lần tham dự Asian Cup gần nhất, Đài Loan đều thua trận mở màn và không ghi được bàn thắng nào. Lần gần nhất họ thắng trận đầu tiên của giải đã diễn ra từ năm 2003.

Trong khi Nhật Bản được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Mai Đức Chung khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách tại bảng C với trận ra quân chạm trán Ấn Độ.

Huỳnh Như và đồng đội sẽ không khó thắng Ấn Độ. Ảnh: TAFC.

Theo ông Chung, bảng C quy tụ những đối thủ có kinh nghiệm như Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Tuy vậy, ông khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt.

Đội trưởng Huỳnh Như cũng cho biết toàn đội đang có tinh thần rất thoải mái. Cô đánh giá cao điều kiện thi đấu tại Úc và khẳng định các cầu thủ đang đạt trạng thái thể lực tốt. Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm, Huỳnh Như cho rằng nhiệm vụ của cô là hỗ trợ các cầu thủ trẻ và giúp toàn đội duy trì sự gắn kết.

Giới chuyên môn dự đoán bảng C có thể sớm định hình khi Nhật Bản và Việt Nam được đánh giá vượt trội. Nếu hai đội thể hiện đúng phong độ, những chiến thắng trước các đối thủ còn lại hoàn toàn nằm trong tầm tay, mở ra khả năng cùng nhau tiến vào vòng đấu tiếp theo của Asian Cup nữ 2026.