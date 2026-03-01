Khai mạc Asian Cup 2026: Úc làm chủ cuộc chơi, nhà vô địch SEA Games 33 chỉ thua 1 bàn 01/03/2026 18:32

(PLO)- Tuyển nữ Philippines, nhà vô địch SEA Games 33 không thể làm điều bất ngờ trước chủ nhà Úc khi để thua 0-1.

Hầu như suốt 90 phút trận khai mạc Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027, quả bóng chỉ lăn phần sân tuyển nữ Philippines, nhà vô địch SEA Games 33, dù tuyển nữ Úc chỉ thắng tối thiểu 1-0.

Philippines không thể làm khác ngoài phòng ngự dày đặc, còn chủ nhà Úc thì cứ như chơi “banh ma”. Nhìn vào các gương mặt tuyển Philippines, những nhà vô địch SEA Games 33 nhờ ăn may Việt Nam thì chỉ có chưa tới 1/3 gương mặt đá SEA Games 33, thay vào đó, HLV Mark Torcaso đưa vào sân những cầu thủ hay nhất đang đá tại Mỹ và châu Âu.

Pha bật cao đánh đầu ăn bàn của Sam Kerr ở phút 14. Ảnh: AFC

Nhìn những cô gái Philippines cứ như “tuyển Mỹ 2.0” cũng cao, to, nước da rám nắng nhưng khả năng chơi bóng thì không thể so sánh với chủ nhà Úc.

HLV Joe Montemurro của Úc rất thận trọng khi tung đội hình cực mạnh hầu hết đang đá tại Anh cho các CLB như Chelsea, Tottenham, Arsenal... vào sân đá trận khai mạc.

Suốt trận đấu, thủ môn Lincoln của Úc rất nhàn nhã. Ảnh: AFC

Và chỉ mất 14 phút thì tay săn bàn hàng đầu tuyển Úc và Chelsea Samantha Kerr (Sam Kerr) đã có bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành sau pha căng ngang của Foord. Nhìn cách dàn xếp ăn bàn và những pha bật cao của các tuyển thủ Úc đã cho thấy họ ở đẳng cấp rất cao so với nhà vô địch SEA Games 33.

Úc thể hiện theo kiểu như đã “cài đặt", Philippines không thể vùng lên nổi. Chẳng thấy có một tình huống nào Philippines làm khó được Úc, hay buộc Úc phải vượt qua chính mình.

Lễ khai mạc Asian Cup 2026 diễn ra chừng 15 phút trên sân Perth. Ảnh: AFC

HLV Mark Torcaso, người Úc của tuyển Philippines cũng có một thời gian làm trợ lý ở đội tuyển Úc, trong đội tuyển Úc vẫn còn nhiều gương mặt là học trò của Mark Torcaso như Sam Kerr, Foord, Catley, Raso...

Úc ra quân với đội hình mạnh nhất để đá trận khai mạc, nhưng họ thể hiện cách chơi thì có vẻ như để lấy trọn 3 điểm mà thôi, không nỗ lực tột độ để ghi nhiều bàn thắng.

Trận thứ nhì của lượt trận thứ nhất bảng A giữa Iran và Hàn Quốc diễn ra lúc 16 giờ ngày 2-3.

Tuyển nữ Việt Nam ngày 4-3 mới đá trận đầu tiên gặp Ấn Độ ở bảng C.