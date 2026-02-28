Southgate tuyên bố về việc trở thành HLV trưởng của MU 28/02/2026 13:42

Gareth Southgate đã rời bỏ bóng đá sau khi thôi giữ chức HLV trưởng đội tuyển Anh vào tháng 7 năm 2024, mặc dù ông được đồn đoán sẽ trở thành HLV trưởng của MU tiếp theo. Tuy nhiên, bây giờ, tờ Mirror (Anh) khẳng định, Gareth Southgate sẽ không phải là HLV tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford

Theo đó, cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate đã tự loại mình khỏi danh sách ứng cử viên của Manchester United, vì ông "không có đam mê" làm việc tại Premier League vào thời điểm này. Southgate chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh, ngay sau khi thua trận chung kết Giải vô địch châu Âu trước Tây Ban Nha.

HLV 55 tuổi người Anh tập trung vào các dự án kinh doanh và sắp sửa dẫn chương trình truyền hình. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Gareth Southgate nhắc lại ông không có kế hoạch trở lại băng ghế huấn luyện trong thời gian gần đây.

Southgate không có hứng thú trở thành HLV trưởng của MU. ẢNH: Adrian Dennis - WPA Pool

"Tôi không còn đam mê để chỉ đến dẫn dắt một đội bóng ở Premier League nữa", Gareth Southgate tuyên bố với podcast The Football Boardroom, "Tôi làm được điều đó ở tuổi 35, và kết thúc ở vị trí thứ 11, 12. Giờ ai đang ở những vị trí đó, có lẽ là Bournemouth, Brighton? Tôi đã có một trong những công việc lớn nhất trong bóng đá thế giới nên tôi đã được nuông chiều. Những đêm tuyệt vời, làm việc với những cầu thủ xuất sắc. Không có ông chủ can thiệp".

Cựu HLV của Middlesbrough Gareth Southgate được cho là sẽ dẫn dắt Manchester United sau khi Ruben Amorim bị sa thải tháng trước. Michael Carrick đã được giao nhiệm vụ này đến hết mùa giải và Manchester United đã bổ nhiệm Steve Holland, cánh tay phải của Southgate tại đội tuyển Anh, làm một trong những trợ lý của Carrick.

Tuy nhiên, Gareth Southgate và Steve Holland sẽ không tái ngộ tại Old Trafford. Southgate cũng thừa nhận những phản ứng tiêu cực mà ông sẽ nhận được nếu một CLB như MU bổ nhiệm ông, bởi ông bị một số người coi là thất bại với đội tuyển Anh.

"Điều mà mọi người bên ngoài đang nói là, "ông ta đã không thắng". Vậy làm thế nào để chứng minh rằng bạn có thể thắng? Bạn phải đến một trong những CLB lớn đó", Gareth Southgate giải thích, "Giờ chúng ta đã biết đến những CLB lớn đó… liệu tôi có nghĩ mình có thể làm được công việc mà một số người từng làm việc ở đó gần đây đã làm không?

Liệu tôi có thể làm tốt hơn không? Tôi nghĩ là có thể. Nhưng chúng ta đã nói về những rắc rối đi kèm với việc bổ nhiệm tôi nếu bạn là chủ sở hữu. Và thực tế là như vậy, tôi hiểu những lời bàn tán đó. Có một khía cạnh khiến việc bổ nhiệm tôi trở nên phức tạp đối với một CLB".

Carrick (phải) và Holland đang làm rất tốt tại Manchester United. ẢNH: Chris Brunskill/Fantasista

Gareth Southgate tiếp tục khẳng định: "Tôi không muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia khác. Còn dẫn dắt 1 CLB? Thành thật mà nói, đó không phải là điều tôi đang tìm kiếm. Hiện tại, hai năm sau khi rời đội tuyển Anh, tôi không chủ động tìm kiếm một vai trò huấn luyện nào.

Nếu trận chung kết châu Âu là điều tôi hướng đến thì tôi cũng không bận tâm đến điều đó. Vì tôi còn khoảng 15-20 năm nữa trong cuộc đời và tôi rất hào hứng với một video khác, một bộ phim khác, một giai đoạn khác trong cuộc sống của mình".