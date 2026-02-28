Những tài năng của MU, Arsenal và Liverpool dẫn dắt thế hệ siêu sao tiếp theo 28/02/2026 07:01

(PLO)- Những tài năng trẻ triển vọng của MU, Arsenal và Liverpool được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ siêu sao tiếp theo của Anh.

Manchester United, Arsenal và Liverpool đều tin rằng họ sở hữu những tài năng thiên bẩm sẵn sàng tỏa sáng trong đội một và trở thành siêu sao cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, dẫn dắt thế hệ tiếp theo trong tương lai của bóng đá Anh.

Không gì khiến người hâm mộ phấn khích hơn việc một cầu thủ trẻ từ học viện đào tạo bất ngờ tỏa sáng. Triết lý hiện đại ở hầu hết các CLB tại Premier League là phát triển cầu thủ đến một trình độ nhất định để có thể bán đi và thu lợi nhuận. Vì vậy, khi một cầu thủ trẻ có cơ hội thực sự tạo dấu ấn ở cấp độ cao nhất, sự phấn khích là điều dễ nhận thấy.

Đáng buồn thay, hiện tượng này hiếm gặp hơn so với trước đây. Các CLB Ngoại hạng Anh sẵn sàng chi mạnh tay cho những bản hợp đồng mới đắt giá hơn là cho các cầu thủ trẻ của mình thời gian để phát triển thành ngôi sao.

Vì vậy, việc Manchester United, Liverpool và Arsenal cùng tin rằng họ sở hữu những tài năng trẻ có thể trở thành ngôi sao thế giới trong đội hình của mình là một viễn cảnh đầy hấp dẫn. Người hâm mộ Liverpool đã chứng kiến ​​tài năng của Rio Ngumoha, cầu thủ 17 tuổi, người đã tạo được ảnh hưởng tích cực cho đội bóng của HLV Arne Slot.

Sự chú ý dành cho Max Dowman, 16 tuổi, tại Arsenal cũng tăng lên đáng kể và anh cũng bắt đầu thử sức ở đội một "pháo thủ" thành London. Trong khi đó, MU vẫn đang chờ đợi thần đồng của họ, JJ Gabriel, ra mắt đội một, nhưng sự kỳ vọng dành cho cầu thủ 15 tuổi này là có thật.

Tờ Mirror Football (Anh) điểm qua bộ ba cầu thủ có thể thống trị Ngoại hạng Anh - và cả đấu trường quốc tế với đội tuyển Anh - trong thế hệ tới...

Max Dowman là một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Max Dowman

Trong bóng đá, luôn có một sự bàn tán sôi nổi về những tài năng hiếm có trong một thế hệ. Mọi người trong giới bóng đá trẻ đã bàn tán về Jude Bellingham trong nhiều năm. Jack Wilshere là một người khác nữa.

Max Dowman đã được nhắc đến từ khá lâu, thậm chí trước khi tài năng trẻ chơi ở vị trí tiền vệ này có trận ra mắt đội một của Arsenal. Dowman, 16 tuổi, vượt trội hơn hẳn so với mọi tài năng trẻ khác trong độ tuổi của mình ở bóng đá Anh.

Bạn chỉ cần nói chuyện với các tuyển trạch viên, HLV đội trẻ hoặc người đại diện để hiểu điều đó. Dowman đã phá vỡ nhiều kỷ lục tại Arsenal, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho CLB ở tuổi 15 năm và 302 ngày trong trận đấu với Brighton tại Carabao Cup mùa này.

Dowman là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy lướt nhẹ trên sân, rê bóng dễ dàng và vượt trội hơn hẳn so với các cầu thủ cùng độ tuổi về trí thông minh trong thi đấu. Không có gì ngạc nhiên khi HLV Mikel Arteta của Arsenal xếp Dowman cùng đẳng cấp với Lionel Messi. Nhưng Dowman không phải là một cầu thủ chạy cánh. Dowman là một tiền vệ tấn công (số 8) hoặc tiền vệ phòng ngự (số 10). Cậu ấy có thể thống trị trận đấu.

Tại sao chúng ta lại ít thấy Dowman thi đấu? Dowman đã bị chấn thương trong thời gian gần đây. Việc bị phạm lỗi là điều khó tránh khỏi trong sự nghiệp của Dowman. Dowman đã chơi rất tốt trong trận giao hữu với Manchester United - ghi bàn và kiến ​​tạo - đến nỗi phạm lỗi là cách duy nhất để ngăn cản anh.

Đây là cậu bé khiến các cầu thủ đội một Arsenal phải trầm trồ trong các buổi tập. Arteta đã muốn đưa Dowman vào đội hình 1 mùa trước. Dowman thường xuyên đến sân tập trong bộ đồng phục học sinh. Dowman có những người tuyệt vời luôn ở bên cạnh, từ tuyển trạch viên đã phát hiện ra anh cho đến bố mẹ luôn giữ vững lập trường.

World Cup 2026 lần này còn quá sớm đối với Dowman. Nhưng Euro 2028 thì hoàn toàn nằm trong tầm với. Và cả thời điểm kết thúc mùa giải này nữa. Hãy sẵn sàng. Thời điểm của Dowman đã đến.

2. JJ Gabriel

JJ Gabriel tỏa sáng tại MU ở cấp độ trẻ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United không hề xa lạ với việc đào tạo ra các siêu sao từ lò đào tạo của mình. Nhưng xét đến việc thiếu hụt tài năng nổi bật trong thời gian gần đây, các nhân vật cấp cao trong CLB thực sự phấn khích khi tin rằng họ đã trúng số độc đắc khi chiêu mộ được JJ Gabriel.

Cậu thiếu niên này chưa tròn 16 tuổi cho đến tháng 10, nhưng đã tập luyện cùng đội một MU trong vài tháng và không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Trên thực tế, các HLV của MU, bao gồm cả trợ lý HLV đội 1 Steve Holland, đã rất ấn tượng với khả năng thích nghi của Gabriel khi được đôn lên đội một.

Thậm chí có người còn cho rằng Gabriel là ứng cử viên sáng giá cho Quả bóng vàng trong tương lai. Gabriel dự kiến ​​sẽ có trận ra mắt đội một Manchester United vào mùa giải tới trong các giải đấu cúp quốc nội.

Tiền đạo này đã nhận được những lời khen ngợi hết lời sau màn trình diễn gần đây trong chiến thắng tại FA Youth Cup của MU trước Oxford. Gabriel đã kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối và được cho là trưởng thành hơn so với tuổi.

Gabriel đã từng đại diện cho đội tuyển Anh ở cấp độ U-16, nhưng một số người ở St George's Park tin rằng Gabriel sẽ sớm vượt trội so với đội tuyển đó và sẽ được đôn lên thi đấu ở các nhóm tuổi cao hơn.

Trong khi đó, Manchester United đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo JJ Gabriel có được môi trường tốt nhất có thể để tiếp tục phát triển, đồng thời chuẩn bị cho cậu ấy những thay đổi trong cuộc sống khi bắt đầu sự nghiệp ở đội một.

Một số CLB lớn nhất dự kiến ​​sẽ rất quan tâm đến Gabriel. Nhưng Gabriel sẽ không đi đâu cả. Hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Gabriel đã được Manchester United chuẩn bị sẵn.

3. Rio Ngumoha

Ngumoha là một trong những tài năng trẻ của Liverpool. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thỏa thuận "ngừng chiến" giữa HLV Arne Slot và Mohamed Salah dễ dàng đến mức nào? Chúng ta sắp sửa tìm ra câu trả lời. Bởi vì tiếng kêu gọi cho Rio Ngumoha, 17 tuổi được đá chính thay cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool đang ngày càng lớn dần.

Bàn thắng ấn tượng giúp Liverpool giành chiến thắng đầu mùa giải tại St James' Park không phải là bước ngoặt giúp Ngumoha nổi lên như nhiều người kỳ vọng, nhưng màn trình diễn ngắn ngủi của anh tại Nottingham Forest đã nhắc nhở người hâm mộ Liverpool về một trong những tài năng phi thường mà HLV Slot đang sở hữu.

Phải thừa nhận rằng, tài năng xuất chúng của Ngumoha là điều ai cũng biết từ khi anh còn rất trẻ, và Chelsea đã vô cùng tức giận khi có ai đó muốn chiêu mộ Ngumoha về Anfield.

Ngumoha được công nhận rộng rãi là một tài năng xuất chúng của thế hệ. Có thể đó là sự ngây thơ của tuổi trẻ nhưng Ngumoha chơi rất trực diện và không hề sợ hãi. Suy nghĩ đầu tiên của Ngumoha là đối đầu trực diện với đối thủ chứ không phải lựa chọn chuyền bóng an toàn.

“Ngumoha đã làm được nhiều hơn trong 15 phút so với Salah và Cody Gakpo trước đó", huyền thoại Liverpool Jamie Carragher nói sau màn trình diễn của cầu thủ trẻ này trong chiến thắng trước Nottingham Forest.

Trên sân tập, Ngumoha được cho là đang thể hiện phong độ rất tốt và ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi buổi tập. Các báo cáo từ trụ sở Liverpool cũng cho thấy pha dứt điểm xuất sắc vào lưới Newcastle là điển hình cho khả năng xử lý bóng trong vòng cấm của Ngumoha.

Rio Ngumoha vẫn chưa có trận nào cho đội tuyển U-21 Anh, nhưng không thể phủ nhận rằng HLV tuyển Anh Thomas Tuchel nhận thức rất rõ tiềm năng thay đổi cục diện trận đấu của Ngumoha. Cơ hội để Ngumoha được triệu tập đặc cách vào đội tuyển quốc gia Anh tại World Cup 2026 là vô cùng xa vời, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Ngumoha là một phần quan trọng trong kế hoạch Euro 2028 của Tuchel.

Và trong lúc đó, chắc chắn Mo Salah sẽ luôn để mắt đến Ngumoha.