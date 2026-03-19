Lịch thi đấu tứ kết Champions League: Những cuộc đại chiến 19/03/2026 13:19

(PLO)- Toàn bộ lịch thi đấu tứ kết Champions League và các cặp đấu đã được xác định, trong đó có cả đối thủ của Liverpool và Arsenal.

Vòng 16 đội Champions League đã kết thúc vào rạng sáng nay 19-3, chỉ có hai trong sáu CLB của Premier League là Arsenal và Liverpool giành quyền vào tứ kết mùa giải này, đồng nghĩa Chelsea, Man City, Tottenham và Newcastle đã bị loại. Lịch thi đấu tứ kết Champions League cũng được xác định.

Theo đó, Liverpool sẽ có cơ hội đòi nợ nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) sau khi hai đội bóng này cùng Arsenal tiến vào tứ kết Champions League. Đội bóng của HLV Arne Slot đã lật ngược thế trận sau khi thua Galatasaray 1-0 ở trận lượt đi, bằng chiến thắng 4-0 trên sân Anfield ở trận lượt về vào hôm nay 19-3.

1 ngày trước, Arsenal đã giành vé vào tứ kết với chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà trước Bayer Leverkusen, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Trong khi đó, Manchester City và Chelsea đều bị loại sau khi không thể lật ngược thế trận sau thất bại nặng nề ở trận lượt đi trước Real Madrid và PSG.

Liverpool ngược dòng trước Galatasaray để tiến vào tứ kết Champions League. Ảnh: Michael Regan

Newcastle cũng chịu chung số phận vào hôm nay, khi bị Barcelona vùi dập với tỷ số 7-2 trong trận lượt về vòng 16 đội. Và để khép lại một vòng 16 đội tệ hại cho sáu CLB của Premier League, Tottenham cũng không thể phục hồi sau trận thua thảm hại 5-2 trên sân khách trước Atletico Madrid tuần trước, khi chỉ thắng 3-2 trong trận lượt về.

Ở những trận đấu khác, Bayern Munich và Harry Kane dễ dàng vượt qua Atalanta với tổng tỷ số 10-2, và Sporting Lisbon đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở trận lượt về bằng chiến thắng 5-0 trước Bodo/Glimt, sau khi thua 0-3 ở trận lượt đi. Điều đó đã tạo nên một vòng tứ kết Champions League vô cùng hấp dẫn.

Ở tứ kết, Liverpool sẽ tiếp đón PSG trong cuộc đại chiến, trong khi Arsenal dễ thở hơn khi chỉ chạm trán Sporting. Cả hai đội bóng Premier League đều sẽ thi đấu trên sân khách ở trận lượt đi và có lợi thế sân nhà ở trận lượt về nhờ thành tích tốt hơn ở giai đoạn vòng bảng.

PSG đã loại Liverpool khỏi giải đấu mùa trước, trước khi giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Cũng tại mùa giải 2024-2025, Arsenal đã hành quân đến Sporting ở vòng bảng. Ba năm trước, Pháo thủ đã gặp gã khổng lồ Bồ Đào Nha này ở vòng loại trực tiếp Europa League.

Bayern Munich và Real Madrid sẽ đối đầu trong trận đấu được cho là hấp dẫn nhất vòng tứ kết Champions League mùa này. Cuối cùng, Barcelona sẽ có cơ hội đòi nợ Atletico Madrid, đội bóng vừa đánh bại họ ở bán kết Copa del Rey.

Trùng hợp thay, Barca và Atletico sẽ đối đầu nhau ba lần trong bốn trận đấu vào tháng tới. Hai đội dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại La Liga vào thứ Bảy, ngày 4-4 (giờ Tây Ban Nha) tại sân Wanda Metropolitano ở Madrid.

Barcelona đã tạo nên trận đấu ấn tượng khi vùi dập Newcastle với bốn bàn thắng trong hiệp hai, sau khi Barcelona dẫn trước 3-2 trong hiệp 1. Hai bàn thắng của Raphinha và Robert Lewandowski được bổ sung bởi các pha lập công của Marc Bernal và Fermin Lopez, cùng với một quả phạt đền của Lamine Yamal.

Tuy nhiên, những ứng cử viên hàng đầu theo đánh giá của các nhà cái cho chức vô địch Champions League vẫn là Bayern Munich và Arsenal. Hai đội này đều đứng đầu bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng. Arsenal đã giành chiến thắng 3-1 trước chính Bayern khi hai đội gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái, trong bối cảnh HLV Mikel Arteta đang nỗ lực dẫn dắt Pháo thủ giành cú ăn bốn chưa từng có tiền lệ.

Theo lịch thi đấu tứ kết Champions League, Arsenal gặp thuận lợi khi đối đầu với đối thủ nhẹ ký nhất là Sporting. Ảnh: Warren Little

Nhưng còn Real Madrid thì sao? Đội bóng 15 lần vô địch châu Âu đã đánh bại Man City mà không có Kylian Mbappe trong phần lớn trận đấu, và họ sẽ rất quyết tâm kết thúc một mùa giải đầy biến động bằng danh hiệu thứ 16.

Trận lượt đi vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ tư, ngày 8-4 và thứ năm ngày 9-4 (giờ Việt Nam). Loạt trận lượt về sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-4.

Lịch thi đấu tứ kết Champions League lượt đi

Ngày 8-4

Sporting Lisbon vs Arsenal

Real Madrid vs Bayern Munich

Ngày 9-4

Barcelona vs Atletico Madrid

PSG vs Liverpool