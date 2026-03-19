Ngôi sao của MU nhận cơ hội bất ngờ hồi sinh sự nghiệp 19/03/2026 12:50

(PLO)- Ngôi sao của MU, Jadon Sancho sẽ nhận được cơ hội bất ngờ sau khi một HLV thay đổi ý định về thương vụ chuyển nhượng.

Ngôi sao của MU Jadon Sancho sắp kết thúc thời hạn cho mượn tại Aston Villa và nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng của anh với đội chủ sân Old Trafford hết hạn vào tháng Sáu. Tuy nhiên, bây giờ Sancho nhận cơ hội bất ngờ có thể giúp anh hồi sinh sự nghiệp đang tụt dốc không phanh.

Borussia Dortmund muốn chiêu mộ lại Jadon Sancho theo dạng chuyển nhượng tự do từ MU. Sancho, 25 tuổi, sẽ hết hợp đồng với MU vào mùa hè này và "quỷ đỏ" khó có khả năng kích hoạt điều khoản tự động gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với ngôi sao người Anh.

Cầu thủ từng 23 lần khoác áo đội tuyển Anh hiện đang được MU cho mượn tại Aston Villa, đây là lần thứ ba Sancho rời Old Trafford kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ với giá 73 triệu bảng vào năm 2021 từ Borussia Dortmund. Việc Sancho chuyển đến Aston Villa là một bản hợp đồng cho mượn không kèm điều khoản mua đứt.

Sancho có cơ hội trở lại Borussia Dortmund để hồi sinh sự nghiệp. ẢNH: Lars Baron

Mặc dù HLV Unai Emery của Aston Villa gần đây đã bóng gió về việc giữ lại Sancho, nhưng Dortmund đang để mắt đến anh. Tờ Times (Anh) đưa tin sau khi quyết định không nhắm đến bất kỳ cầu thủ chạy cánh nào vào mùa hè năm ngoái - do HLV Nico Kovac khăng khăng muốn chơi với sơ đồ 3-4-2-1 - HLV của Dortmund này đã thay đổi ý kiến ​​và chấp thuận chiêu mộ Sancho.

Tuy nhiên, cựu ngôi sao của Dortmund Sancho sẽ cần phải chấp nhận giảm đáng kể mức lương 300.000 bảng mỗi tuần tại MU để có thể trở lại đội chủ sân Signal Iduna Park. Sancho đã tạo dựng tên tuổi của mình tại CLB của Bundesliga là Borussia Dortmund, nơi anh được chiêu mộ từ Manchester City vào năm 2017.

Đội bóng của Kovac đang có nguồn tiền dự trữ cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi quyết định để Julian Brandt, Niklas Sule và Salih Ozcan hết hạn hợp đồng ra đi. Do đó, Dortmund sẽ tiết kiệm được khoảng 21 triệu bảng tiền lương hàng năm và lạc quan rằng họ có thể thuyết phục Sancho trở lại CLB.

Cầu thủ 25 tuổi này đã trải qua nửa mùa giải trở lại Dortmund vào năm 2024 dưới dạng cho mượn, sau khi bị HLV của Manchester United khi đó là Erik ten Hag loại bỏ. Sancho đã giúp Borussia Dortmund lọt vào chung kết Champions League nhưng một vụ chuyển nhượng chính thức đã không thành hiện thực.

Điều tương tự cũng xảy ra khi Sancho gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn mùa trước, thậm chí The Blues còn phải trả khoản phí phạt 5 triệu bảng Anh cho MU để không ký hợp đồng mua đứt Sancho. Aston Villa đã nhanh chóng chiêu mộ Sancho vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 9 năm ngoái nhưng anh vẫn chưa thể tạo được dấu ấn.

Sancho đang chơi cho Aston Villa dưới dạng cho mượn từ MU. ẢNH: Visionhaus

Trong 29 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Aston Villa, Sancho chỉ ghi được một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo. Tuy nhiên, HLV Emery vẫn nhìn thấy tiềm năng ở anh. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc ký hợp đồng dài hạn với Sancho hay không, HLV Unai Emery của Aston Villa trả lời: "Chưa, nhưng Jadon Sancho là một cầu thủ tuyệt vời.

Tôi hy vọng Jadon Sancho có thể giúp chúng tôi bằng cách phát huy phẩm chất của mình trong hệ thống chiến thuật của đội như cậu ấy đang làm. Sancho sẽ cần một hợp đồng khác, và có thể là ở đây. Nếu Sancho chơi thứ bóng đá hay nhất của mình, chúng tôi sẽ muốn có cậu ấy. Nhưng cũng có những đội bóng khác quan tâm đến Sancho".