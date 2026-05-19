Ngạc nhiên trước thông tin Pep Guardiola rời Man City 19/05/2026 12:15

(PLO)- Gary Neville đã vô cùng sửng sốt trước thông tin rò rỉ về việc HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City vào cuối mùa giải này.

Huyền thoại của Manchester United Gary Neville đã đưa ra nhận định của mình về thông tin HLV Pep Guardiola sắp chia tay Manchester City, khi HLV người Tây Ban Nha sẽ rời đội chủ sân Etihad vào mùa hè này. Pep Guardiola và Manchester City sẽ "vô cùng thất vọng" khi tin tức về việc HLV người Tây Ban Nha sắp rời đi lại đến vào đêm trước trận đấu vô cùng quan trọng.

Đó là quan điểm của huyền thoại MU Gary Neville, người cho rằng ông "ngạc nhiên" khi thông tin Pep Guardiola sẽ rời Man City vào cuối mùa giải bị rò rỉ. Trong trận đấu giữa Arsenal và Burnley (Arsenal thắng 1-0) tại Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay 19-5, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Guardiola sẽ rời Man City sau trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Aston Villa vào Chủ nhật.

Thông tin này được đưa ra chưa đầy 24 giờ trước khi Man City hành quân đến làm khách trên sân của Bournemouth trong một trận đấu quan trọng buộc đoàn quân của Guardiola phải thắng để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Gary Neville phản ứng khi hay tin Pep Guardiola rời Etihad, "Tôi ngạc nhiên là tin này lại được công bố ngay lúc này. Không chỉ vì nó xảy ra trong trận đấu này mà còn vì nó diễn ra ngay trước trận đấu của Man City. Một tin như vậy có thể thay đổi cục diện trận đấu.

HLV Guardiola sẽ chia tay Manchester City vào cuối mùa này. ẢNH: AMA

Tôi nhớ lại hồi còn đi học, khi nghe tin Kenny Dalglish rời Liverpool, hay Sir Alex Ferguson rời Manchester United và Jurgen Klopp rời Liverpool gần đây. Đó là những khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong bóng đá, và tôi không thấy đây là tin tức mà Man City sẽ để lộ ra hay muốn để lộ ra vào thời điểm quan trọng này. Nếu điều đó là sự thật, Man City sẽ vô cùng thất vọng vì thông tin này bị rò rỉ vào lúc này, và Pep Guardiola cũng vậy".

Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City giành chức vô địch FA Cup mùa này sau khi đánh bại Chelsea 1-0 tại Wembley. Và đó có thể là danh hiệu cuối cùng của Guardiola trên cương vị HLV trưởng của Man City sau một thập kỷ gặt hái nhiều danh hiệu.

Man City vẫn còn cơ hội mong manh để giành cú ăn ba quốc nội mùa này, sau khi cũng vô địch Carabao Cup, nhưng cần phải thắng cả hai trận còn lại gặp Bournemouth và Villa, đồng thời hy vọng Arsenal sẽ mất điểm trước Crystal Palace mới vô địch Premier League.

Kể từ khi chuyển đến sân Etihad vào năm 2016, Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City giành sáu chức vô địch Premier League, trong đó có chuỗi bốn chức vô địch liên tiếp chưa từng có tiền lệ. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng dẫn dắt Man City đến chức vô địch Champions League đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, cùng với ba cúp FA, năm cúp Liên đoàn và ba Siêu cúp Anh.

Từ lâu người ta đã đồn đoán cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich Guardiola sẽ rời Man City vào cuối mùa giải. Man City hiện đã bắt đầu thông báo cho các bên liên quan quan trọng trước khi đưa ra thông báo chính thức vào Chủ nhật.

Những đóng góp của Guardiola cho Man City sẽ được tôn vinh bằng một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần qua Manchester vào thứ Hai tuần sau, cùng với các cầu thủ của ông, đội nữ và đội học viện đào tạo trẻ.

Theo các nguồn tin, Enzo Maresca, cựu HLV trưởng của Leicester City và Chelsea, được cho là đã đồng ý thay thế Guardiola tại Man City. Ông từng là một trong những trợ lý của Guardiola tại Man City mùa giải 2022/23 trước khi chuyển đến dẫn dắt Leicester City.