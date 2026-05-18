Nóng: Mourinho đã thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid 18/05/2026 17:34

Theo thông tin được lan truyền từ nhà báo Fabrizio Romano, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mourinho đã đạt thỏa thuận miệng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và hai bên chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Nguồn tin cho biết Real Madrid và ông thầy cũ Mourinho đã thống nhất những điều khoản quan trọng. Bản hợp đồng dự kiến có thời hạn 2 năm, mở ra khả năng “Người đặc biệt” trở lại sân Bernabeu sau hơn một thập kỷ chia tay.

Ông thầy người Bồ Đào Nha sắp trở lại sân Bernabeu. Ảnh: EPA.

Hiện Mourinho được cho là đang dẫn dắt Benfica, nhưng ông đã sẵn sàng bay sang Madrid để xử lý phần giấy tờ còn lại. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, nhà cầm quân này sẽ chính thức cập bến Real Madrid sau trận đấu giữa đội bóng Hoàng gia và Athletic Bilbao vào ngày 24-5.

Sự trở lại của Mourinho chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng lớn trong cộng đồng người hâm mộ Real Madrid. Ông từng dẫn dắt đội bóng từ năm 2010 đến 2013, giai đoạn Real phải cạnh tranh khốc liệt với Barcelona hùng mạnh của Pep Guardiola.

"Người đặc biệt" từng có khoảng thời gian thành công rực rỡ tại Real. Ảnh: EPA.

Trong 3 năm làm việc tại Bernabeu, Mourinho giúp Real Madrid giành La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha. Dấu ấn rực rỡ nhất là mùa giải 2011-2012, khi Real vô địch La Liga với 100 điểm và ghi tới 121 bàn thắng.

Thương vụ này thành hiện thực, Bernabeu sẽ bước vào một chương mới đầy kịch tính. Mourinho tái hợp Real là lời tuyên bố mạnh mẽ của Kền kền trắng với tham vọng thống trị châu Âu thêm một lần nữa.