Ronaldo chính hiệu “Mr Bạc” 18/05/2026 12:23

(PLO)- Đã chơi 4 trận chung kết nhưng Ronaldo chính hiệu "Mr Bạc" ở Al Nassr, dù tài sản ngày càng tăng.

Trước ngưỡng cửa ngôi vô địch đầu tiên sáng sớm 17-5 trên sân King Saud ở Riyadh, cuối cùng Ronaldo cùng Al Nassr lại về nhì. Từ khi đến Saudi Arabia, siêu sao Ronaldo chính hiệu là “Mr Bạc”.

Trận chung kết AFC Champions League 2 giữa Al Nassr và Gamba Osaka, chân sút người Bồ Đào Nha và đồng đội để thua Gamba Osaka 0-1. Một trận đấu mà thống kê của AFC cho thấy Al Nassr với 20 cú sút cầu môn nhưng không có nổi bàn thắng, trong khi đối thủ đến từ Nhật chỉ 4 lần sút cầu môn thì có một bàn thắng.

Về Al Nassr Ronaldo đã chơi 4 trận chung kết nhưng toàn thua, Ronaldo luôn về nhì và đích thị là "Mr Bạc". Ảnh: AFC.

Những ngày qua, báo chí Trung Đông mỉa mai Ronaldo về làng bóng châu Á lắm tiền, nhiều của với toàn ngôi sao thế giới nhưng không vô địch nổi giải hạng hai châu Á. Nên nhớ Al Nassr là “đứa con” của tập đoàn đầu tư công (PIF) nhà nước Hoàng gia Saudi Arabia, tập đoàn sở hữu cả Newcaslte của Anh.

Giới bóng đá gọi Ronaldo chính hiệu “Mr Bạc" với 4 lần vào chung kết các giải đều không thắng.

Không có ngôi vô địch nào nhưng khối tài sản của Ronaldo tăng vùn vụt. Ảnh: GN.

Chung kết King’s Cup 2024 thua Al Hilal trên loạt sút luân lưu.

Chung kết Siêu cúp Saudi Arabia thua Al Hilal 1-4.

Chung kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025 thua Al Ahli cũng ở loạt luân lưu.

Chung kết AFC Champions League 2 thua Gamba Osaka 0-1.

Đã vậy hình ảnh Ronaldo bỏ vào đường hầm sau trận chung kết giải hạng 2 châu Á không lên bục cùng đội nhận bộ HCB để lại hình ảnh không thiện cảm cho giới hâm mộ.

Nhưng ở một nghĩa tích cực khác, Ronaldo có biệt danh “Mr Bạc” cũng hoàn toàn chuẩn xác, đó là về thu nhập khủng.

Về Al Nassr giữa mùa 2022, ngay sau đó giúp Ronaldo liên tiếp 3 năm đứng đầu VĐV chuyên nghiệp có thu nhập cao nhất thế giới của tạp chí Forbest. Anh đã thành tỉ phú thể thao khi tài sản có 1,38 tỉ USD.

Ngày 22-5 tới, Al Nassr đá lượt trận cuối Saudi Pro League với Damac. Và nếu Al Nassr thắng thì lần đầu Ronaldo có ngôi vô địch, còn nếu hòa hay thua phải chờ Al Hilal đá 2 trận còn lại.