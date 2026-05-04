Al Nassr gục ngã, Ronaldo choáng váng 04/05/2026 14:49

(PLO)- Đội bóng lớn Al Nassr vừa nhận cú đánh mạnh trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League khi để thua Al Qadsiah 1-3 ở vòng đấu diễn ra rạng sáng 4-5 theo giờ Việt Nam.

Thất bại của Al Nassr khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội rơi vào tình thế căng thẳng hơn ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Ở trận đấu này, Al Nassr không thể hiện được sự ổn định cần thiết trước một Al Qadsiah chơi đầy quyết tâm. Joao Felix là người ghi bàn danh dự cho đội bóng áo vàng, nhưng chừng đó là quá ít để giúp họ tránh khỏi thất bại. Phía Al Qadsiah, Mohammed Waheeb Abu Al Shamat, Musab Fahd Aljuwayr và Julian Quinones lần lượt lập công, mang về chiến thắng ấn tượng 3-1.

Trận thua khiến Al Nassr đứng yên ở mốc 79 điểm. Họ vẫn hơn kém Al Hilal 5 điểm, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp chưa ra sân ở vòng 31. Al Hilal sẽ gặp Al Khaleej vào rạng sáng 6-5, và kết quả trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đua vô địch.

Nếu Al Hilal sảy chân, khoảng cách giữa hai đội vẫn còn có thể được rút ngắn trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng nếu đội bóng này giành chiến thắng, áp lực dành cho Ronaldo và Al Nassr sẽ tăng lên cực lớn trước trận đại chiến vòng 32.

Điều khiến tình hình thêm nghẹt thở là Al Nassr sẽ chạm trán chính Al Hilal ở vòng đấu kế tiếp. Đây được xem là trận đấu có thể định đoạt số phận cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này. Với Ronaldo, màn so tài ấy mang ý nghĩa đặc biệt, bởi anh vẫn đang khát khao danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia.

Saudi Pro League là chiếc cúp mà Al Nassr đã theo đuổi suốt thời gian qua. Mùa giải này từng được xem là cơ hội rất lớn để Ronaldo cùng các đồng đội chấm dứt cơn khát ấy. Nhưng sau cú ngã trước Al Qadsiah, con đường lên ngôi của Al Nassr lại trở nên chông gai hơn.