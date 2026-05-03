Những sự thật khó tin ở đại chiến MU - Liverpool 03/05/2026 11:46

(PLO)- MU và Liverpool chuẩn bị bước vào trận đại chiến tại Ngoại hạng Anh 202502026, diễn ra vào đêm 3-5 trên sân Old Trafford.

Trước giờ bóng lăn, Opta đã đưa ra nhiều thống kê đáng chú ý, cho thấy Liverpool đang có khá nhiều điểm tựa để tự tin trong chuyến làm khách này.

Ở mùa trước, Liverpool từng đánh bại MU 3-0 ngay tại Old Trafford. Nếu tiếp tục giành chiến thắng lần này, HLV Arne Slot sẽ đi vào lịch sử Liverpool với tư cách nhà cầm quân đầu tiên thắng cả hai trận sân khách đầu tiên trước Manchester United tại Premier League.

Phong độ của Liverpool mỗi khi hành quân tới Old Trafford thời gian gần đây cũng rất đáng gờm. Họ đã thắng 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại đây ở Ngoại hạng Anh, con số ngang bằng thành tích mà The Reds có được trong 18 lần trước đó. Điều đó cho thấy sân đấu từng là “pháo đài” của MU giờ không còn khiến Liverpool quá e ngại.

Old Trafford không phải là pháo đài bất khả xâm phạm của Liverpool. Ảnh: EPA.

Tại Anfield, Liverpool cũng áp đảo trong những lần tiếp đón đại kình địch. Họ chỉ thua 1 trong 7 trận sân nhà gần nhất gặp MU tại Premier League, thất bại duy nhất diễn ra vào tháng 8-2022. Những dữ kiện này càng làm cuộc đối đầu sắp tới trở nên nóng hơn, khi cả hai đều hiểu rõ giá trị danh dự của trận derby nước Anh.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách Liverpool ghi bàn mùa này. Theo Opta, 78,8% tổng bàn thắng kỳ vọng của họ tại Premier League đến từ bóng sống, tỷ lệ cao nhất giải. Trong 12 bàn gần nhất, có tới 9 bàn xuất phát từ các tình huống mở, cho thấy lối chơi tấn công của Liverpool đang vận hành mạch lạc hơn.

Dù vậy, đội bóng của HLV Arne Slot vẫn cần duy trì sự ổn định. Chuỗi thắng hiện tại của Liverpool tại Premier League là 3 trận, nhưng từ đầu mùa họ chỉ từng có mạch thắng dài hơn trong 5 vòng mở màn.

MU gặp nhiều bất lợi hơn đội khách đất Cảng ở màn tái đấu vào đêm 3-5. Ảnh: EPA.

Các trận sân khách của Liverpool cũng thường rất kịch tính về cuối. Trong 8 chuyến xa nhà gần nhất, có 5 trận chứng kiến bàn thắng sau phút 90 làm thay đổi kết quả, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại.

Cody Gakpo là cái tên MU phải đặc biệt dè chừng. Anh đã ghi bàn trong cả 3 lần đầu chạm trán Man United tại Premier League, với tổng cộng 4 pha lập công. Trong khi đó, Alexander Isak có thể cán mốc trận thứ 100 ở Ngoại hạng Anh và đang hướng tới lần đầu ghi bàn 2 trận liên tiếp cho Liverpool.