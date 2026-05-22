Maguire công bố kế hoạch chia tay MU 22/05/2026 12:50

Harry Maguire vẫn còn hợp đồng với MU ít nhất đến năm 2027, nhưng trung vệ người Anh đã bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Mới đây, truyền thông Anh đưa tin, Maguire không có tên trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026. Trung vệ 33 tuổi này đã lên tiếng rất buồn và sốc, nhưng cũng chúc cho tuyển Anh đạt thành tích cao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè này.

Bây giờ, ngôi sao của Manchester United Harry Maguire đang cân nhắc chuyển sang làm HLV sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Hậu vệ 33 tuổi này vẫn còn hợp đồng với Quỷ đỏ thành Manchester đến năm 2027, sau khi mới ký hợp đồng mới tại Old Trafford hồi đầu mùa giải.

MU có quyền gia hạn hợp đồng thêm một năm với Maguire, mặc dù có vẻ như Maguire đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Là người đồng sáng lập ứng dụng phản hồi bóng đá Feedz, Maguire đã tiết lộ anh có thể sẽ chuyển từ "giày đá bóng sang bảng chiến thuật" sau khi giải nghệ.

Maguire có thể theo bước Carrick làm HLV sau khi rời MU. ẢNH: EPA

Theo trích dẫn của Training Ground Guru, hậu vệ của MU Harry Maguire cho biết: “Phản hồi tốt hơn sẽ tạo nên một cầu thủ giỏi hơn. Từ nhỏ, tôi luôn tin rằng phản hồi rất quan trọng và có thể giúp bạn trở thành một cầu thủ giỏi hơn nhiều trong tương lai".

Maguire nói thêm: “Tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện UEFA B và đã nghĩ đến việc trở thành HLV trong tương lai. Chắc chắn, Feedz sẽ giúp ích cho tôi nếu tôi theo đuổi con đường đó. Từ nhỏ, tôi luôn muốn nhận được phản hồi, ngay cả khi còn là một cậu bé. Tôi không nghĩ chất lượng phản hồi được tốt như mong muốn, đặc biệt là ở các học viện bóng đá.”

Tôi nghĩ các HLV phải dành rất nhiều thời gian cho các buổi tập và các buổi tập lại kết thúc rất muộn vào ban đêm. Họ không thể đưa ra nhiều phản hồi và chỉ dẫn cho từng cầu thủ. Đây là lúc Feedz có thể phát huy tác dụng. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó rất đơn giản. Tôi nghĩ nó sẽ thực sự có lợi cho CLB và các cầu thủ".

Trong sự nghiệp của mình, Harry Maguire cũng từng khoác áo Sheffield United, Hull City, Wigan Athletic và Leicester City. Anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới năm 2019 khi chuyển từ Leicester City đến MU. Kể từ đó, Maguire đã có 270 lần ra sân cho MU và 66 lần khoác áo đội tuyển Anh. Nhưng có vẻ như việc giải nghệ vẫn chưa nằm trong kế hoạch của anh.

Ngôi sao của MU Maguire vừa không được chọn vào đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026. ẢNH: EPA

Phát biểu sau khi đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Manchester United, Harry Maguire nói: “Khoác lên mình chiếc áo của Manchester United là vinh dự lớn nhất. Đó là trách nhiệm khiến bản thân tôi và gia đình tự hào mỗi ngày. Tôi rất vui mừng được tiếp tục gắn bó với CLB tuyệt vời này ít nhất tám mùa giải và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt của chúng tôi để cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa.

Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của đội hình đầy triển vọng này. Sự quyết tâm của toàn bộ CLB trong việc chiến đấu giành những danh hiệu lớn là điều rõ ràng mà mọi người đều có thể thấy. Tôi tin tưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta cùng nhau vẫn còn ở phía trước".