MU dốc toàn lực mua ngôi sao này 21/05/2026 07:39

Casemiro đã chơi trận đấu cuối cùng của mình tại Old Trafford vào Chủ nhật khi MU đánh bại Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 Premier League, và người có thể thay thế ngôi sao người Brazil ở hàng tiền vệ của Michael Carrick mùa tới lại ở đội đối thủ.

Đối với Casemiro, anh đã có một lời chia tay đầy cảm xúc tại Old Trafford phù hợp với một mối quan hệ trải qua nhiều thăng trầm nhưng kết thúc trong hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần mượn câu nói ngắn gọn của huyền thoại Liverpool Jamie Carragher là Casemiro sẽ rời Old Trafford trước khi Old Trafford rời bỏ anh.

Michael Carrick cần một tiền vệ trung tâm năng động, có khả năng đột phá hàng phòng ngự tốt hơn, và mẫu người hoàn hảo chính là Casemiro, 34 tuổi, người đã kết thúc mùa giải xuất sắc của mình với một màn trình diễn khá tốt. Trong khi đó, giá trị của Elliot Anderson đã được khẳng định và ngôi sao của Nottingham Forest này không cần phải thử việc.

Anderson đối đầu với Mbeumo trong trận MU thắng Nottingham Forest 3-2. ẢNH: EPA

Nhưng nếu đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, người đã theo dõi trận đấu, hiểu biết chút ít về bóng đá thì ông sẽ không ngần ngại chấp thuận bỏ ra số tiền khổng lồ chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi người Anh này, đặc biệt là khi ông biết rằng MU sẽ bỏ túi thêm 38 triệu bảng Anh sau khi kết thúc mùa giải.

Đó là khoản tiền mà MU sẽ nhận được khi bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli. Một khoản tiền khá lớn cho một cầu thủ chưa bao giờ thực sự cho thấy tiềm năng tại Old Trafford. Nhưng MU sẽ cần nhiều hơn 38 triệu bảng Anh để thuyết phục Nottingham Forest bán Anderson. Trước hết, con số đó phải gấp ba lần. Tuy nhiên, MU nên thử.

Trong thời gian gần đây, Old Trafford chưa từng chứng kiến ​​một màn trình diễn toàn diện hơn ở tuyến giữa của một cầu thủ nào trong một đội bóng đang thua cuộc. Cho đến tận tiếng còi mãn trận, Anderson vẫn thể hiện khả năng liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự của MU mà không hề lơ là nhiệm vụ phòng thủ. Nghe có vẻ kỳ lạ khi nói vậy vì anh thuộc đội thua cuộc, nhưng đó thực sự là một màn trình diễn xuất sắc.

Carrick đang dẫn dắt một đội hình Manchester United rất tài năng và sự bổ sung Anderson - người đã có pha kiến ​​tạo xuất sắc cho Morato đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nottingham Forest trước "quỷ đỏ" đầu hiệp hai - sẽ biến họ thành ứng cử viên rất thực tế cho các danh hiệu trong nước và châu Âu.

Thực sự có rất nhiều điều để Carrick mong chờ với nhóm cầu thủ này. Bỏ qua quyết định vô lý của trọng tài công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Matheus Cunha, MU hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Nếu Bryan Mbeumo sử dụng đôi chân hiệu quả như cách anh dùng tay chạm bóng trước khi Cunha ghi bàn, MU đã có thể ghi bàn thứ hai sớm hơn.

Manchester United tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng khi Bruno Fernandes san bằng kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo tại Premier League - kỷ lục do Kevin De Bruyne và Thierry Henry nắm giữ - để giúp Mbeumo ghi bàn thắng rất cần thiết nâng tỉ số lên 3-1, nhưng sau đó chính Anderson lại có thêm 1 kiến ​​tạo cho Morgan Gibbs-White ghi một bàn thắng đẹp mắt rút ngắn tỉ số còn 2-3, khiến những phút cuối trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn.

Liệu Anderson có gia nhập MU vào mùa hè này? ẢNH: EPA

Và trong những giây phút cuối cùng ấy, Carrick đã đảm bảo Casemiro nhận được sự những tràng pháo tay xứng đáng từ fan nhà trên sân Old Trafford bằng cách rút anh ra khỏi sân. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt, cầu thủ người Brazil rưng rưng nước mắt được mọi đồng đội ôm chầm lấy, trước khi cúi đầu cảm ơn cả bốn khán đài.

Đây là lần cuối cùng Old Trafford được chứng kiến ​​Casemiro khoác áo Manchester United, nhưng họ sẽ hy vọng được thấy Elliot Anderson thi đấu nhiều hơn trong màu áo đỏ thành Manchester. Sir Jim Ratcliffe nên dốc toàn lực, làm mọi thứ có thể để điều đó thành hiện thực.