Phán quyết chấn động bóng đá Anh về suất cuối cùng tham dự Premier League 20/05/2026 11:56

Giải bóng đá chuyên nghiệp của các CLB ở Anh (EFL) đã xác nhận rằng Southampton sẽ không thi đấu trận chung kết play-off Championship để giành vé thăng hạng lên Premier League và thay vào đó sẽ là Middlesbrough.

Southampton đã bị loại khỏi trận chung kết play-off Championship vì vụ bê bối "Spygate", theo xác nhận của EFL. Southampton cũng bị trừ bốn điểm cho mùa giải tới như một phần của hình phạt chưa từng có tiền lệ.

Middlesbrough, đội bóng đã gây tranh cãi khi bị Southampton đánh bại sau hai lượt trận ở bán kết play-off, sẽ đối đầu với Hull City trong trận chung kết play-off tranh vé cuối cùng dự Premier League mùa tới diễn ra vào thứ Bảy (giờ Anh) tại Wembley. Giờ bóng lăn ban đầu được lên kế hoạch vào lúc 16 giờ 30 chiều, nhưng hiện tại được ghi chú là "chưa xác nhận".

Southampton đã kháng cáo quyết định gây chấn động bóng đá Anh này, bất chấp việc thừa nhận nhiều lần vi phạm quy định về hoạt động gián điệp, bao gồm cả hai trận đấu trước đó tại giải Championship. Vụ bê bối bắt nguồn từ việc Middlesbrough cáo buộc một chuyên gia phân tích của Southampton đã theo dõi một buổi tập của họ ở vùng Đông Bắc trước trận bán kết lượt đi play-off kết thúc với tỷ số 1-1.

HLV Tonda Eckert (phải) của Southampton cũng có khả năng đối mặt với án phạt. ẢNH: SOUTHAMPTON FC

Đội bóng của HLV Tonda Eckert đã giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về trong hiệp phụ nhưng sẽ không có cơ hội thăng hạng lên Premier League. EFL xác nhận: "Ủy ban kỷ luật độc lập hôm nay đã loại Southampton khỏi vòng play-off Championship sau khi CLB thừa nhận nhiều vi phạm quy định của EFL liên quan đến việc quay phim trái phép các buổi tập của các CLB khác.

Ngoài ra, Southampton đã bị trừ bốn điểm, sẽ được áp dụng vào bảng xếp hạng Championship mùa giải 2026/27, cùng với một lời khiển trách liên quan đến tất cả các cáo buộc.

Theo quyết định được đưa ra hôm nay, Middlesbrough được khôi phục suất tham dự vòng Play-off năm 2026 và sẽ tiến vào trận Chung kết Play-off gặp Hull City. Trận chung kết vẫn dự kiến ​​diễn ra vào thứ Bảy ngày 23-5, thời gian bắt đầu sẽ được xác nhận sau.

Southampton lần đầu tiên bị buộc tội vào thứ Sáu ngày 8-5, và các cáo buộc bổ sung được đưa ra vào Chủ nhật ngày 17-5 liên quan đến các vi phạm khác trong mùa giải 2025/26. Những cáo buộc bổ sung này phát sinh từ các vấn đề được xác định sau khi các thủ tục tố tụng ban đầu liên quan đến Middlesbrough được khởi xướng.

Southampton thừa nhận vi phạm các quy định yêu cầu các CLB phải hành động với thiện chí tối đa và cấm quan sát buổi tập luyện của CLB khác trong vòng 72 giờ trước trận đấu đã lên lịch. Các vi phạm được thừa nhận liên quan đến các trận đấu với Oxford United vào tháng 12-2025, Ipswich Town vào tháng 4-2026 và Middlesbrough vào tháng 5 năm 2026.

Southampton có quyền kháng cáo quyết định của Ủy ban theo Quy định của EFL và các bên đang nỗ lực giải quyết mọi kháng cáo vào thứ Tư ngày 20-5. Tùy thuộc vào kết quả, điều này có thể dẫn đến sự thay đổi thêm trong lịch thi đấu ngày thứ Bảy.

EFL hiện đang thảo luận với cả ba CLB về những hệ quả của quyết định ngày hôm nay và sẽ đưa ra thông báo tiếp theo trong thời gian tới. Toàn bộ lý do bằng văn bản của Ủy ban cũng sẽ được công bố trong thời gian tới".

Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến HLV Tonda Eckert của Southampton. HLV người Đức đã dẫn dắt Southampton lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Championship, vượt qua Middlesbrough với cách biệt một bàn thắng để giành lợi thế được đá trên sân nhà trong trận lượt về bán kết play-off, nhưng lợi thế đó cuối cùng lại không có ý nghĩa gì.

Phản hồi về thông tin này, Middlesbrough cho biết: "CLB bóng đá Middlesbrough hoan nghênh kết quả phiên điều trần của Ủy ban kỷ luật ngày hôm nay. Chúng tôi tin điều này gửi đi một thông điệp rõ ràng về tương lai của môn thể thao này liên quan đến tính liêm chính và đạo đức thể thao.

Với tư cách là một CLB, hiện tại chúng tôi đang tập trung vào trận đấu với Hull City tại Wembley vào thứ Bảy. Thông tin về vé dành cho người hâm mộ sẽ được công bố trong thời gian ngắn".