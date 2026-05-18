Chuyển nhượng MU: Thương vụ kỷ lục và Tonali bị rao bán 18/05/2026 12:23

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, MU đang có những động thái trên thị trường chuyển nhượng ngay cả trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, sau khi đã chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới. Việc đội chủ sân Old Trafford trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB chắc chắn sẽ giúp ích cho công tác tuyển quân.

Trọng tâm của MU sẽ là củng cố tuyến giữa, với nhiều bản hợp đồng cần được chiêu mộ. Casemiro đã được xác nhận sẽ rời Old Trafford và Manuel Ugarte cũng có thể sẽ ra đi. MU có rất nhiều lựa chọn ở Premier League và cả những giải đấu khác. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) điểm qua những tin tức nổi bật xoay quanh "quỷ đỏ" thành Manchester.

Tonali đang được rao bán

Theo tờ Corriere della Sera của Ý, Sandro Tonali đang được rao bán và sẽ rời Newcastle United vào mùa hè này. Tờ báo này cho biết Manchester United đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này. Newcastle đang kỳ vọng nhận được một lời đề nghị khổng lồ từ một CLB Ngoại hạng Anh, trong lúc Liverpool cũng quan tâm đến Tonali.

Theo các nguồn tin, Manchester United sẵn sàng chào đón Tonali, người được cho là không loại trừ "quỷ đỏ" khỏi danh sách các lựa chọn. Là một cầu thủ người Ý đang thi đấu ở nước ngoài, Tonali - người hâm mộ AC Milan từ nhỏ - cũng nhận được sự quan tâm của nhiều CLB tại Serie A, nhưng mức giá mà Newcastle đưa ra dường như quá cao đối với những đội bóng như Juventus.

Tuyển thủ Ý Tonali sẽ là "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, trong đó MU rất quan tâm đến anh. ẢNH: EPA

Các nguồn tin cho rằng việc đạt được thỏa thuận chiêu mộ Tonali sẽ tốn nhiều hơn 70 triệu bảng Anh. Một số nguồn tin khác ở Ý cho biết tiền vệ người Ý có thể có giá lên đến 87 triệu bảng Anh (100 triệu euro).

Manchester United nhắm đến hợp đồng kỷ lục

Theo tờ Gazet van Antwerpen, MU đã thể hiện sự quan tâm đến Christos Tzolis trong vài tuần qua. Aston Villa và Juventus cũng được cho là đã làm điều tương tự, nhưng tờ báo này khẳng định MU là đội bóng có động thái mạnh mẽ nhất.

Tờ Sport Witness cho biết thêm, có 2 CLB ở Ngoại hạng Anh đã liên hệ để hỏi mua cầu thủ của Club Brugge. Tzolis đã ghi được 19 bàn thắng và có 24 pha kiến ​​tạo trong 49 lần ra sân ở tất cả các giải đấu, và vẫn còn ba trận đấu nữa trong vòng play-off của nhà vô địch giải Bỉ.

Có thông tin cho rằng mọi người ở Brugge đều chấp nhận việc tuyển thủ Hy Lạp sẽ ra đi vào mùa hè này. Crystal Palace đã hỏi mua Tzolis với giá 28 triệu bảng Anh cách đây một năm nhưng Club Brugge hiện muốn mức giá bán Tzolis phải lập kỷ lục chuyển nhượng tại Bỉ.

Mức giá cao nhất hiện tại là 34 triệu bảng Anh, con số mà AC Milan đã đồng ý trả cho chính Club Brugge để mua Ardon Jashari vào mùa hè năm ngoái. Sau khi Club Brugge giữ vững lập trường muốn nhận được nhiều tiền hơn cho cầu thủ người Thụy Sĩ Jashari so với số tiền họ nhận được khi bán Igor Thiago, dường như đó sẽ là điểm khởi đầu cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong thương vụ chuyển nhượng Christos Tzolis vào mùa hè này.