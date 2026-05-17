Casemiro sẽ ở lại MU thêm một năm nếu... 17/05/2026 06:39

(PLO)- Casemiro có nhiều khả năng sẽ ở lại MU thêm một năm nữa nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như mong đợi của tiền vệ người Brazil này.

Tiền vệ Casemiro được cho là sẽ rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này khi hợp đồng của anh hết hạn. Những cái tên như Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba được cho là sẽ thay thế tiền vệ người Brazil tại Old Trafford mùa tới.

Theo một số nguồn tin, Casemiro có thể đã ở lại Manchester United thêm một năm nữa nếu Michael Carrick được bổ nhiệm sớm hơn. HLV người Anh Carrick đã gặt hái được nhiều thành công kể từ khi nắm quyền HLV tạm quyền vào tháng Giêng, sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt MU, Amorim đã khiến đội bóng cán đích ở vị trí thứ 15 đầy thất vọng, nhưng Carrick đã giúp "quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League mùa này, qua đó giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới. Tuy nhiên, Casemiro sẽ không còn góp mặt để giúp MU chinh phục vinh quang châu Âu, bởi anh sẽ ra đi khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này.

Tiền vệ người Brazil Casemiro thi đấu xuất sắc mùa này và sự ra đi của anh sẽ để lại một khoảng trống rất lớn tại MU. Hiện tại, MU đang tìm kiếm người thay thế thích hợp cho Casemiro, với những cái tên như Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba, cùng một số cầu thủ khác, được cho là mục tiêu chuyển nhượng của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Casemiro sẽ rời Manchester United vào mùa hè này. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, lẽ ra MU sẽ không cần phải đầu tư mạnh vào việc bổ sung một tân binh cho hàng tiền vệ nhanh đến vậy. Cụ thể, theo tờ The Sun (Anh), biểu tượng của Real Madrid Casemiro lẽ ra có thể tiếp tục ở lại MU mùa tới, nếu Carrick dẫn dắt MU sớm hơn. Cầu thủ 34 tuổi này đã thi đấu trọn 90 phút trong trận đấu thứ tư liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải này.

Và dù Casemiro đã không tham gia trận hòa 0-0 của Manchester United với Sunderland AFC tại sân vận động Stadium of Light tuần trước, đó là chấn thương duy nhất mà anh gặp phải trong mùa giải này. Điều này diễn ra sau khi Casemiro công khai ủng hộ Carrick hồi đầu tuần, trong nỗ lực giúp Carrick được MU bổ nhiệm làm HLV trưởng dài hạn.

Casemiro nói: "Đội chơi rất tốt. Manchester United sẽ thắng bất kỳ trận nào. Đội tiến bộ từng ngày. Qua từng trận đấu, đội càng chơi càng tiến bộ. Vì vậy, đối với tôi, đó là một vấn đề lớn, bởi vì theo tôi, Michael Carrick xứng đáng có được cơ hội này.

Đặc biệt là đối với tôi, vì Carrick từng chơi ở vị trí tiền vệ, ông ấy nói chuyện với tôi như một tiền vệ với một tiền vệ, điều đó dễ dàng hơn. Carrick xứng đáng có cơ hội dẫn dắt Manchester United dài hạn vì đội đang rất thoải mái. Đội chơi rất tốt. Chúng tôi đã có những chiến thắng lớn. Vì vậy, theo tôi, ông ấy xứng đáng với cơ hội này".

Bây giờ Manchester United đã đồng ý ký hợp đồng hai năm, kèm điều khoản gia hạn 1 năm cho Carrick dựa trên những thành tích ông đạt được kể từ tháng Giêng. Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe đã "bật đèn xanh" sau cuộc gặp với giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Các trợ lý HLV của Carrick cũng sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí, mặc dù mức lương của tất cả vẫn chưa được hé lộ.