Các CLB Premier League cần gì để giành vé dự cúp châu Âu mùa tới? 16/05/2026 13:43

(PLO)- Mỗi CLB Premier League cần gì từ hai trận đấu cuối cùng của mùa giải để giành vé dự cúp châu Âu mùa tới?

Arsenal, Manchester City, Manchester United và Aston Villa đều đã giành quyền tham dự Champions League mùa tới, nhưng vẫn còn tám đội bóng khác tại Premier League có cơ hội giành suất dự 3 cúp châu Âu, với những suất còn đang tranh chấp ở Champions League, Europa League và Conference League.

Hành trình vào chung kết Europa League của Aston Villa chắc chắn đã nhận được sự cổ vũ từ nhiều CLB ở giải Ngoại hạng Anh, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến số lượng đội bóng giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới của bóng đá Anh.

Đội bóng của HLV Unai Emery hiện đang đứng thứ tư tại Ngoại hạng Anh sau khi vừa đánh bại Liverpool 4-2 hôm nay 16-5 ở vòng 37 Premier League. Nhưng nếu Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và giành chức vô địch Europa League, thì đội bóng đứng thứ sáu tại Ngoại hạng Anh cũng sẽ giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Điều đó có nghĩa là các đội như Brighton, Bournemouth và Brentford có thể lần đầu tiên trong lịch sử được thi đấu tại Champions League. Tuy nhiên, nếu Aston Villa vô địch Europa League và xếp trên Liverpool ở vị trí thứ tư Premier League, thì chỉ có năm đội bóng Anh giành quyền tham dự Champions League.

Tờ Mirror Football (Anh) đã xem xét các khả năng khác nhau cho các CLB Premier League vẫn còn cơ hội giành vé tham dự các giải đấu châu Âu mùa giải tới.

CLB nào còn tranh suất tham dự các giải đấu châu Âu?

Vẫn còn tám đội có cơ hội giành vé tham dự các giải đấu châu Âu mùa giải tới. Liverpool, Brighton, Bournemouth, Brentford, Chelsea, Everton, Fulham và Sunderland đều có thể giành vé tham dự một trong các giải đấu châu Âu mùa giải tới nếu kết quả thi đấu thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều điều kiện ràng buộc.

Có đến 9 CLB Anh tranh vé dự 3 cúp châu Âu mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hiện tại, năm đội đứng đầu Premier League sẽ giành quyền tham dự Champions League, trong khi có hai suất tham dự Europa League. Đội xếp thứ sáu và đội vô địch FA Cup sẽ giành quyền tham dự Europa League.

Ngoài ra, còn có một suất tham dự Conference League dành cho đội vô địch Carabao Cup, tuy nhiên Manchester City, đội vô địch Carabao Cup mùa này, đã giành quyền tham dự giải đấu cao nhất châu Âu cấp CLB, do đó suất dự Conference League sẽ thuộc về CLB khác. Suất đó sẽ thuộc về đội bóng Premier League có thứ hạng cao nhất và chưa giành được suất tham dự các giải đấu châu Âu, hiện đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng.

Nhưng nếu Chelsea vô địch FA Cup thì sao? Khi đó, The Blues sẽ giành quyền tham dự Europa League và hiện đang đứng thứ chín tại Premier League. Tuy nhiên, nếu họ kết thúc ở vị trí thứ sáu, thì vị trí thứ bảy cũng sẽ giành quyền tham dự Europa League, trong khi vị trí thứ tám sẽ giành quyền tham dự Conference League.

Nếu Man City vô địch FA Cup, điều tương tự sẽ xảy ra. Đội xếp thứ sáu và thứ bảy Premier League sẽ giành quyền tham dự Europa League, trong khi đội xếp thứ tám sẽ giành quyền tham dự Conference League.

Nếu Crystal Palace vô địch Conference League, họ sẽ chắc chắn có một suất tham dự Europa League mùa giải tới, bên cạnh những điều đã nêu ở trên.

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu Aston Villa vô địch Europa League?

Đây là lúc mọi chuyện trở nên thú vị. Nếu Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc ở vị trí tốp 4 Ngoại hạng Anh, thì tốp 5 sẽ giành quyền tham dự Champions League, trong khi đội xếp thứ sáu sẽ tham dự Europa League và đội xếp thứ bảy tham dự Conference League, trước khi có hiệu ứng dây chuyền từ đội vô địch FA Cup.

Bên cạnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu cũng rất hấp dẫn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nếu đội bóng của Emery kết thúc ở vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh và đăng quang chức vô địch Europa League, thì một suất tham dự Champions League sẽ được trao cho đội xếp thứ sáu và Ngoại hạng Anh sẽ phải hy sinh suất tham dự Europa League của mình để đổi lấy vị trí này.

Nếu Chelsea thắng Man City trong trận chung kết để vô địch FA Cup nhưng không giành được suất tham dự Europa League thông qua bảng xếp hạng Premier League, họ sẽ giành được suất còn lại tham dự Europa League.

Nếu Man City vô địch FA Cup, thì suất dự Europa League sẽ thuộc về CLB xếp thứ bảy Ngoại hạng Anh. Mùa giải tới, Ngoại hạng Anh có thể có tới chín CLB tham dự 3 giải đấu châu Âu, với sáu suất tham dự Champions League, hai suất ở Europa League và một suất ở Conference League.

Nếu Aston Villa của HLV Unai Emery vô địch Europa League và nằm ngoài Tốp 4 Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh sẽ có thêm 1 suất dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trận chung kết Europa League sẽ diễn ra vào giữa tuần (ngày 21-5), ngay sau đó vào cuối tuần là vòng đấu cuối cùng của Premier League. Khi đó, cục diện tranh suất dự Champions League sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu Aston Villa vô địch Europa League, điều đó sẽ có lợi cho Bournemouth, Brentford và Brighton nếu đội bóng của Emery kết thúc ở vị trí thứ năm để mở ra thêm một suất dự Champions League cho chính họ.