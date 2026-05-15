Man City đánh bại MU lên ngôi vô địch, Pep Guardiola gửi lời chúc mừng 15/05/2026 11:39

Bàn thắng ở phút 87 của Reigan Heskey đã giúp Manchester City giành chức vô địch FA Youth Cup lần thứ năm trong lịch sử sau khi đánh bại đối thủ truyền kiếp MU với tỉ số 2-1 trong trận chung kết.

Manchester City đã đăng quang chức vô địch FA Youth Cup (cúp quốc gia dành cho đội trẻ của Anh) sau khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Manchester United với tỷ số 2-1 đầy kịch tính. Reigan Heskey, con trai của cựu tiền đạo Premier League từng chơi cho Liverpool là Emile Heskey, đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 87, giúp đội bóng giành được chiếc cúp vô địch.

Man City đã vươn lên dẫn trước MU 1-0 khi Floyd Samba thực hiện thành công quả đá phạt từ khoảng cách hơn 25 mét trong hiệp một. MU gỡ hòa 1-1 hai phút sau đó nhờ Godwill Kukonki, người đã dâng cao tấn công từ vị trí trung vệ để kết thúc một pha phối hợp tuyệt vời.

Reigan Heskey ghi bàn quyết định giúp Man City đánh bại MU trong trận chung kết FA Cup trẻ. ẢNH: THE FA

Nhưng các cầu thủ trẻ của HLV Darren Fletcher đã phải thất vọng khi Heskey, 18 tuổi, tìm được khoảng trống bên cánh trái khu vực cấm địa và ngoặt bóng vào trong. Cầu thủ chạy cánh này tung cú sút mạnh bằng chân phải ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng của Oliver Reiss.

Trên khán đài của sân vận động Joie có sức chứa 7.000 người của Man City, nơi gây tranh cãi khi được chọn làm địa điểm tổ chức trận chung kết hôm thứ Năm sau khi sân vận động Etihad không thể sử dụng do công trình xây dựng đang diễn ra, đã có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Các HLV đội một Pep Guardiola của Man City và Michael Carrick của MU đã theo dõi trận đấu của những ngôi sao tương lai.

Ngoài ra, các cầu thủ của MU như Bruno Fernandes, Mason Mount, Luke Shaw và Patrick Dorgu cũng có mặt. Về phía Man City, họ nhận được sự ủng hộ từ các ngôi sao như Phil Foden, Antoine Semenyo và Nathan Ake.

Nhiều người đổ dồn sự chú ý vào thần đồng của MU JJ Gabriel, người chỉ có một pha dứt điểm trúng đích trước thủ môn Max Hudson của Man City và sau đó nhận thẻ vàng vì ăn vạ trong vòng cấm. Teddie Lamb của Man City đang tìm kiếm bàn thắng thứ 29 của mùa giải nhưng tiền đạo này đã không thể đánh bại Cameron Byrne-Hughes trong khung thành của MU.

Các cầu thủ Man City nâng cao chức vô địch FA Youth Cup. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã chúc mừng chức vô địch của đội trẻ Man City trong một tuyên bố: "Tôi muốn chúc mừng HLV Oliver Reiss, ban huấn luyện, các cầu thủ và tất cả mọi người làm việc tại học viện đào tạo trẻ của chúng tôi về việc giành chức vô địch FA Youth Cup. Thành công ở giải đấu này là một ví dụ khác cho thấy CLB này giỏi như thế nào trong việc tạo ra tinh thần chiến thắng và sản xuất ra những cầu thủ trẻ hàng đầu.

Mỗi mùa giải, tôi đều rất ấn tượng với tài năng mà chúng tôi đào tạo tại Học viện Bóng đá Man City (CFA). Tôi thấy điều đó khi các cầu thủ trẻ tập luyện cùng chúng tôi. Tôi hy vọng mọi người trong học viện sẽ tận hưởng thành tích trên, bởi vì đây là phần thưởng cho tất cả sự nỗ lực và cống hiến không chỉ trong cả một mùa giải mà còn của nhiều năm làm việc chăm chỉ".