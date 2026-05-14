MU giải quyết yêu cầu chuyển nhượng của Onana 14/05/2026 11:38

Andre Onana đã trải qua mùa giải theo dạng cho mượn tại CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo thông tin mới nhất, thủ môn người Cameroon này dự kiến ​​sẽ trở lại MU trước mùa giải tới. Onana đã mắc một loạt sai lầm nghiêm trọng sau khi chuyển đến Old Trafford từ Inter Milan với mức phí chuyển nhượng cao, dẫn đến việc "quỷ đỏ" quyết định đẩy anh đi và chiêu mộ Senne Lammens để thay thế.

Với việc hợp đồng cho mượn của Onana tại Trabzonspor sắp hết hạn trong những tuần tới, anh được cho là đã bày tỏ mong muốn trở lại Old Trafford và chiến đấu giành vị trí trong đội hình chính của Manchester United. Nhưng những hy vọng đó dường như tan biến khi Quỷ đỏ đang cố gắng sắp xếp lại đội hình trước mùa giải tới.

Theo ESPN, hiện tại MU không có kế hoạch đưa thủ môn 30 tuổi Onana vào đội hình và đang tích cực tìm kiếm những đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, một trở ngại trong việc bán thủ môn này có thể là mức lương của anh, dự kiến ​​sẽ tăng vào mùa hè sau khi MU giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Onana không còn được trọng dụng tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trabzonspor thường xuyên lên tiếng về khả năng chiêu mộ lại Onana và cho rằng những yêu cầu về tài chính của Quỷ đỏ có thể là rào cản lớn nếu muốn mua đứt cầu thủ này.

“Với mức giá mà Manchester United đưa ra để mua Andre Onana nằm trong khoảng 45-50 triệu euro, chủ tịch của chúng tôi đã thành thật thông báo cho toàn thể người hâm mộ tình hình thực tế là Trabzonspor không thể mua Onana”, Phó chủ tịch Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, đã nói với tờ Gunebakis hồi đầu năm nay, "Tôi không nghĩ thông tin này ảnh hưởng đến Onana chút nào.

Bởi vì Onana nghĩ nếu không phải là bóng đá Anh, anh ấy muốn tiếp tục thi đấu cho một CLB ở châu Âu. Gia đình của Onana cũng nghĩ như vậy. Chủ tịch cũng muốn giải thích thực trạng của Trabzonspor. Tuy nhiên, nếu điều kiện thay đổi, tình hình cũng sẽ thay đổi".

Onana chơi rất tượng trong thời gian ở Trabzonspor. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, chủ tịch Trabzonspor, Ertugrul Dogan, cho rằng chỉ có Onana mới là người quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Trả lời phỏng vấn NTV Spor, ông Ertugrul Dogan nói: "Sự nghiệp của Onana đã được khẳng định. Chúng tôi thích Onana. Tôi đã nói điều này trước đây rồi. Onana có kế hoạch nhất định cho sự nghiệp của mình. Nếu điều kiện phù hợp, chúng tôi muốn anh ấy ở lại. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Onana".

Andre Onana đã có 32 lần ra sân cho Trabzonspor mùa này và giữ sạch lưới 6 trận. Onana có thể không phải là thủ môn duy nhất nhiều khả năng chia tay MU mùa tới. Thủ môn dự bị Altay Bayindir cũng có thể bị bán, sau khi không còn được trọng dụng kể từ khi Lammens đến Old Trafford.