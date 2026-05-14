MU làm tổn hại đến tham vọng ở mùa giải tới 14/05/2026 07:09

(PLO)- Wayne Rooney cho rằng MU đang tự làm tổn hại đến tham vọng mùa giải tới - "Câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi".

MU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vị trí HLV trưởng dù Michael Carrick đã có màn thể hiện xuất sắc vượt ngoài mong đợi với tư cách HLV tạm quyền. Bây giờ, huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Wayne Rooney khẳng định sự thiếu rõ ràng này sẽ là vấn đề ảnh hưởng đến các thương vụ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Wayne Rooney tin rằng sự không chắc chắn kéo dài xung quanh vị trí HLV trưởng của Manchester United có thể gây bất lợi cho họ trong mùa giải tới, đồng thời cho rằng các mục tiêu chuyển nhượng sẽ muốn biết ai dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford mùa tới.

MU đã có nửa sau mùa giải xuất sắc khi vươn lên vị trí thứ ba Premier League và giành quyền trở lại Champions League mùa tới. HLV tạm quyền Michael Carrick là người dẫn dắt MU hồi sinh phong độ, với 10 chiến thắng trong 14 trận đấu.

Việc tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu và nguồn thu nhập tăng lên đáng kể từ đó sẽ cho phép Manchester United đầu tư vào đội hình, với ưu tiên hàng đầu là một tiền vệ. Manchester United đang nhắm đến ít nhất 1 bản hợp đồng bom tấn ở khu vực giữa sân, với những siêu sao đã được kiểm chứng tại Premier League như Elliot Anderson, Adam Wharton và Sandro Tonali.

Carrick đã đạt thành công vang dội tại MU nhưng vẫn chưa được bổ nhiệm chính thức. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng huyền thoại ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU Wayne Rooney khẳng định các tân binh sẽ muốn biết liệu họ có được HLV trọng dụng hay không và họ sẽ phù hợp với kế hoạch của HLV như thế nào. Việc MU vẫn chưa bổ nhiệm HLV chính thức sẽ có tác động tiêu cực.

Wayne Rooney phát biểu trên chương trình Match of the Day: "Manchester United cần đầu tư vào cầu thủ trong mùa hè để cạnh tranh ở Premier League và Champions League mùa giải tới, đó là mục tiêu mà họ hướng đến. Họ phải đầu tư. Họ phải tăng cường đội hình và tôi nghĩ không ai có thể phủ nhận điều đó.

Nếu tôi là một cầu thủ và Manchester United muốn ký hợp đồng với tôi, câu hỏi đầu tiên tôi sẽ hỏi là "HLV là ai? HLV có muốn tôi không?". Vì vậy, tôi nghĩ Manchester United cần có sự rõ ràng về vị trí HLV trưởng".

Bản thân Rooney tin rằng Carrick cần được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU khi nói thêm: "Tôi nghĩ CLB cần nhanh chóng công bố việc bổ nhiệm Michael Carrick vì họ cần chiêu mộ thêm cầu thủ. Họ cần những cầu thủ để cải thiện đội bóng".

Adam Wharton đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cho đến nay, Manchester United vẫn chưa chính thức bổ nhiệm Carrick. Kế hoạch ban đầu của họ khi sa thải Ruben Amorim là để Carrick dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải trước khi tìm kiếm người thay thế chính thức.

Carrick không có kinh nghiệm làm HLV tại Ngoại hạng Anh, ngoại trừ thời gian ngắn làm HLV tạm quyền tại Old Trafford trước đó, và đã bị Middlesbrough sa thải. Tuy nhiên, những thành tích mà Carrick đạt được tại MU, bao gồm các chiến thắng trước Arsenal, Manchester City và Liverpool, đã khiến người ta khó có thể bỏ qua ông.

Vậy nhưng, ban lãnh đạo Manchester United được cho là có liên hệ với một số HLV từng giành chức vô địch Premier League hoặc có khả năng vượt trội. Luis Enrique của PSG và HLV trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann nằm trong số đó, trong khi Andoni Iraola, HLV sắp mãn nhiệm của Bournemouth, cũng là một cái tên được nhắc đến.