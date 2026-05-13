Casemiro ra lời kêu gọi MU trước khi chia tay

Ngôi sao người Brazil Casemiro, cho rằng MU đang gặp vấn đề, bởi vì Michael Carrick không nổi tiếng bằng các HLV khác, nhưng Carrick xứng đáng được giữ lại Old Trafford. Casemiro đã kêu gọi ban lãnh đạo "quỷ đỏ" hãy giao cho Michael Carrick vị trí HLV trưởng chính thức.

Carrick đã thể hiện xuất sắc kể từ khi kế nhiệm Ruben Amorim, người bị sa thải khỏi vị trí HLV của Manchester United. Carrick đã dẫn dắt Manchester United với tư cách HLV tạm quyền giành được 12 chiến thắng trong 17 trận đấu và chỉ để thua 2 trận tại Premier League, qua đó giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Ban lãnh đạo MU dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về HLV trưởng chính thức sau khi mùa giải kết thúc. Đồng sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe biết rằng ông cần bổ nhiệm HLV chính thức càng sớm càng tốt để đội bóng có thể bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải tới.

Manchester United vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn khả thi, trong đó có HLV Luis Enrique, Julian Nagelsmann và Andoni Iraola. Nhưng Casemiro, xuất hiện trên kênh YouTube "Rio Ferdinand Presents", cho biết Carrick đã gây khó khăn cho ban lãnh đạo "quỷ đỏ", bởi vì ông đã làm quá đủ để tự mình giành được công việc này trước những ứng viên nổi tiếng hơn.

Ngôi sao người Brazil Casemiro sẽ rời Old Trafford vào mùa hè sau khi hết hợp đồng, nhưng đã kêu gọi MU trao cơ hội cho Carrick. Casemiro chia sẻ, "Đây là một vấn đề lớn. Bởi vì Michael Carrick xứng đáng được ở lại. Ông ấy xứng đáng được ở lại MU.

Đội bóng chơi rất tốt dưới sự dẫn dắt của Carrick. Ông ấy sẽ thắng bất kỳ trận đấu nào. Đội bóng tiến bộ từng ngày. Qua từng trận đấu, đội bóng càng chơi hay hơn. Đối với tôi, đây là một vấn đề lớn, bởi vì theo tôi, Carrick xứng đáng. Chúng tôi đã có những chiến thắng lớn, rất lớn. Vì vậy, đối với tôi, Michael Carrick xứng đáng có cơ hội này".

Casemiro đã so sánh khả năng quản lý con người của Michael Carrick với Carlo Ancelotti, người từng dẫn dắt Casemiro ở Real Madrid và bây giờ là ở tuyển Brazil. Casemiro nói thêm: "Đối với tôi, Carrick chơi ở đẳng cấp này. Ông ấy hiểu cảm xúc của các cầu thủ.

Carlo Ancelotti là một HLV giỏi vì ông ấy hiểu cầu thủ. Ông ấy từng là cầu thủ. Ancelotti biết các cầu thủ cần lắng nghe điều gì, và ông ấy thúc đẩy, nhưng ông ấy biết thời điểm thích hợp để thúc đẩy.

"Đối với tôi, điều tốt nhất là Michael Carrick hiểu rõ về Manchester United. Ông ấy nắm rõ tình hình của CLB. Vì vậy, theo tôi, Carrick xứng đáng được ở lại. Chắc chắn rồi, theo ý kiến ​​của tôi, Carrick nên ở lại Manchester United".