Đội tuyển Pháp dính đòn choáng váng ngay trước thềm World Cup 02/06/2026 11:44

Giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ khởi tranh, nhưng tình trạng của trung vệ thuộc biên chế Arsenal đang khiến đội tuyển Pháp đứng ngồi không yên.

Theo Foot Mercato, nhà báo Santi Aouna tiết lộ Saliba có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Điều đáng lo hơn là chấn thương này không xuất hiện sau trận chung kết Champions League, mà ảnh hưởng đến anh từ trước khi Arsenal chạm trán Paris Saint-Germain tại Budapest. Dù vậy, hậu vệ 25 tuổi vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút trong trận đấu cuối tuần qua, khiến vấn đề thể trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Thông tin này lập tức tạo ra cú sốc với đội tuyển Pháp. Saliba đã có tên trong danh sách 26 cầu thủ được HLV Didier Deschamps triệu tập dự World Cup 2026 và được kỳ vọng là một trong những trụ cột quan trọng nơi hàng phòng ngự. Sau một mùa giải căng thẳng cùng Arsenal, việc anh bước vào giải đấu lớn với tình trạng đau dai dẳng là điều khiến ban huấn luyện Les Bleus đặc biệt lo lắng.

Saliba không may dính chấn thương nặng ngay trước thềm World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Pháp hiện được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng áo lam từng đăng quang tại World Cup 2018 và tiếp tục vào chung kết năm 2022 trước khi thất bại trước Argentina. Dưới thời Deschamps, Les Bleus luôn sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể, nhưng mất Saliba vào thời điểm này vẫn là tổn thất rất khó xem nhẹ.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2022, Saliba đã có 31 lần khoác áo Pháp. Anh từng góp mặt trong đội hình dự World Cup 2022, dù khi đó chỉ được sử dụng một lần từ băng ghế dự bị trong trận gặp Tunisia. Bốn năm sau, vị thế của Saliba đã khác rất nhiều. Anh bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu và là lựa chọn quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Deschamps.

Nếu Saliba không kịp bình phục, HLV Deschamps sẽ buộc phải tính đến phương án thay thế ở trung tâm hàng thủ. Đây là bài toán không hề đơn giản, bởi World Cup là giải đấu có cường độ cao, và khi mọi sai lầm ở hàng phòng ngự đều có thể trả giá đắt. Với tham vọng chinh phục cúp vàng, Pháp cần những cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất ngay từ trận mở màn.

HLV Deschamp rất đau đầu tìm cách giải bài toán trung vệ. Ảnh: EPA.

Trước khi bước vào chiến dịch chính thức, Les Bleus sẽ có hai trận giao hữu với Bờ Biển Ngà và Bắc Ireland. Đây có thể là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra tình trạng của Saliba, đồng thời thử nghiệm những phương án dự phòng nếu trung vệ Arsenal không thể ra sân.

Ở vòng bảng, Pháp sẽ khởi đầu bằng trận gặp Senegal tại sân MetLife. Cuộc đối đầu này gợi lại ký ức không vui tại World Cup 2002, khi Senegal từng gây địa chấn bằng chiến thắng trước tuyển Pháp, đội khi ấy đang là đương kim vô địch thế giới và châu Âu. Sau đó, Kylian Mbappe cùng các đồng đội sẽ lần lượt đối đầu Iraq tại Philadelphia và Na Uy tại sân Gillette.

Khi ngày khai màn đang đến gần, sức khỏe của Saliba trở thành vấn đề nóng nhất trong nội bộ tuyển Pháp. Les Bleus vẫn hy vọng trung vệ Arsenal có thể kịp hồi phục, bởi hành trình chinh phục World Cup 2026 chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu họ mất đi một chốt chặn quan trọng ngay trước giờ xuất trận.