MU lên kế hoạch chiêu mộ 2 ngôi sao đá giải hạng 2 Anh 01/06/2026 07:39

MU đang cân nhắc chiêu mộ một hậu vệ và một tiền vệ từ các CLB bên ngoài giải Premier League nhằm tăng cường lực lượng cho Michael Carrick. MU đang nhắm đến hai cầu thủ thi đấu ở Championship (giải hạng 2 của Anh) mùa trước nhằm tăng cường chiều sâu đội hình cho HLV Michael Carrick trong mùa giải sắp tới. "Quỷ đỏ" thành Manchester đang cân nhắc chiêu mộ Shea Charles của Southampton và hậu vệ Ben Nelson của Leicester City trong mùa hè này.

Manchester United đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng bận rộn khi họ hướng tới Champions League mùa giải tới, với hàng tiền vệ được xác định là khu vực trọng điểm cần tăng cường. Đội chủ sân Old Trafford sắp hoàn tất việc chiêu mộ Ederson từ Atalanta, nhưng dự kiến ​​sẽ mang về thêm hai hoặc ba tiền vệ nữa để bán Manuel Ugarte, trong khi Casemiro đã được xác nhận sẽ ra đi.

Đội bóng từng 13 lần vô địch Premier League hy vọng có được một bản hợp đồng bom tấn, với Sandro Tonali của Newcastle được cho là sẽ gia nhập MU, nhưng cũng muốn tăng cường chiều sâu đội hình ở mọi vị trí. Theo tờ Mail Online (Anh), MU đang cân nhắc các thương vụ chuyển nhượng với mức phí hấp dẫn từ Championship.

Shea Charles đang trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Michael Regan/MIRROR

Charles, người bỏ lỡ cơ hội thăng hạng Premier League cùng Southampton sau vụ bê bối Spygate, được định giá 25 triệu bảng Anh. Đáng chú ý, Charles được giám đốc điều hành của MU, Jason Wilcox, chiêu mộ khi ông còn làm việc ở Southampton. Tiền vệ phòng ngự này rời Manchester City để đến Southampton, và được coi là một cầu thủ có tiềm năng "thành công ở cấp độ cao nhất".

Hậu vệ Nelson, 22 tuổi, của Leicester City cũng là mục tiêu chuyển nhượng của MU sau khi "Bầy cáo" xuống hạng. Tiền vệ cao lớn này đã thu hút sự quan tâm từ Manchester City. HLV có thể thay thế Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City mùa tới là Enzo Maresca được cho là rất ngưỡng mộ Nelson.

Trong khi đó, Nelson lọt vào mắt xanh của MU và có khả năng chơi ở vị trí hậu vệ trái cũng như vị trí trung vệ sở trường của mình. Anh được kỳ vọng sẽ bổ sung chiều sâu cho đội hình bên cạnh những tài năng trẻ đang nổi lên của MU. HLV Carrick của MU đã nói về tầm quan trọng của kỳ chuyển nhượng sắp tới, sau khi dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League, đồng thời giành suất trở lại Champions League.

Carrick kỳ vọng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV Michael Carrick của Manchester United cho biết, "Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất của kỳ chuyển nhượng tiếp theo đối với tất cả mọi người là nó luôn là sự kiện lớn nhất trên thế giới. Thành thật mà nói, đó là bản chất của cách nó được tạo ra. Và tôi nghĩ, một lần nữa, với tư cách là một CLB bóng đá, bạn muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Với tư cách là một CLB bóng đá, Manchester United chắc chắn muốn tiếp tục tiến về phía trước. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người đều thừa nhận chúng tôi đang ở giai đoạn này và động lực cũng như sự cân bằng trong hướng đi mà chúng tôi đang theo đuổi, vị trí mà chúng tôi đã đạt được và kết thúc mùa giải ở Premier League. Và rõ ràng là vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi biết điều đó khá hiển nhiên, một số cầu thủ sẽ ra đi, nên vẫn còn khá nhiều việc cần phải làm".