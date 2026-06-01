2 ngôi sao của PSG mâu thuẫn trước chung kết Champions League 01/06/2026 07:09

(PLO)- Hai cầu thủ của PSG đang mâu thuẫn gay gắt, từ chối bắt tay và không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau trước trận chung kết Champions League gặp Arsenal.

Theo các nguồn tin, hai cầu thủ của Paris Saint-Germain (PSG) là Matvey Safonov và Ilya Zabarnyi, luôn im lặng và cách xa nhau. Theo đó, thủ môn số 1 của PSG Safonov là người Nga, trong khi Zabarnyi, một trong những trung vệ dự bị của PSG, đến từ Ukraine.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra từ hơn bốn năm trước đến nay, và dường như chính trị đã lan sang cả bóng đá cấp CLB. Trong một trận giao hữu nội bộ gần đây tại PSG, hai cầu thủ trên được xếp ở hai đội khác nhau và theo tờ BILD (Đức), họ đã từ chối bắt tay trước trận đấu.

Hai cầu thủ này được cho là tránh ở gần nhau trong các buổi tập, và PSG cũng có biện pháp để đảm bảo điều đó. Họ đã cùng nhau thi đấu 13 trận cho PSG kể từ khi Zabarnyi gia nhập từ Bournemouth mùa hè năm ngoái.

Zabarnyi, người rời Bournemouth với giá 54,5 triệu bảng Anh, đã lên tiếng về mối quan hệ giữa anh với Sofonov trong mùa giải này.

Ilya Zabarnyi (ở giữa) và Matvey Safonov (thứ ba từ phải sang) đã tiết lộ lý do vì sao họ từ chối giao tiếp với nhau. Ảnh: GETTY/DAILY MAIL

"Ở đất nước tôi, một cuộc chiến tranh toàn diện đã diễn ra suốt bốn năm qua", Zabarnyi nói, Tôi không duy trì mối quan hệ cá nhân với bất kỳ người Nga nào. Tôi phải tương tác với (Safonov) ở cấp độ chuyên môn trong quá trình tập luyện và hoàn thành nghĩa vụ của mình với CLB. Nhưng chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, tôi hoàn toàn ủng hộ việc cô lập bóng đá Nga trên thế giới".

Sau đó, Sofonov được hỏi liệu anh có đưa ra phản hồi hay không, và anh trả lời: "Tôi sẽ không".

Thủ môn người Nga Sofonov bắt chính cho PSG ở trận chung kết Champions League thắng Arsenal 4-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1, để bảo vệ thành công chức vô địch. Trong khi đó, Zabarnyi ngồi dự bị, nhường chỗ cho Marquinhos và Willian Pacho và anh đã vào sân thay người ở phút 106 của hiệp phụ.