Nhà vô địch nước Anh Arsenal thiếu mảnh ghép cuối cùng 01/06/2026 06:39

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, thầy trò HLV Mikel Arteta đã chứng minh họ thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu. Thế nhưng thất bại trước PSG ở chung kết Champions League cũng phơi bày những giới hạn khiến Pháo thủ thành London vẫn chưa thể chạm tay vào đỉnh cao mà họ khao khát nhất.

Chỉ còn một bước, Arsenal vẫn lỡ hẹn với lịch sử

20 năm sau lần cuối cùng góp mặt ở trận chung kết Champions League, Arsenal lại đứng trước cơ hội viết nên trang sử mới. Thế nhưng cũng giống như ký ức đau đớn năm nào, đội bóng thành London một lần nữa phải nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp bạc danh giá.

Trên sân Puskas Arena tại Budapest, Arsenal đã chiến đấu suốt 120 phút với PSG và cầm chân nhà đương kim vô địch châu Âu bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tan biến khi Eberechi Eze và Gabriel lần lượt thực hiện hỏng ở loạt sút luân lưu cân não, trao chiến thắng chung cuộc cho đại diện nước Pháp.

Pháo thủ thành London không thể ngăn cản đội bóng lớn nước Pháp giữ ngôi vô địch Champions League. Ảnh: ASN.

Khoảnh khắc các cầu thủ Arsenal lặng lẽ bước qua chiếc cúp Champions League để nhận huy chương á quân trở thành hình ảnh ám ảnh nhất đêm chung kết. Họ đã ở rất gần thiên đường, nhưng khoảng cách cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua.

Dẫu vậy, mùa giải này vẫn đánh dấu bước tiến lớn của Arsenal. Chức vô địch Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ chờ đợi cho thấy rõ ràng cho sự hồi sinh của đội bóng dưới thời Mikel Arteta. Pháo thủ không còn là một kẻ ngoài cuộc tại châu Âu mà đã trở thành ứng viên thực sự cho những danh hiệu lớn nhất.

Sau trận đấu, ông thầy trẻ Arteta thừa nhận đội bóng của ông cần phải hành động nhanh chóng để biến thất bại hôm nay thành nền tảng cho thành công trong tương lai. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Arsenal đang sở hữu đủ tiềm năng để vươn tới một đẳng cấp mới. Điều còn thiếu là sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng, khả năng thích nghi nhanh hơn và những bước đi chính xác trong quá trình phát triển đội bóng.

Thầy trò HLV Arteta có nhiều tiềm năng để trở thành nhà vô địch châu Âu trong tương lai. Ảnh: ASN.

Điều khiến Arteta tiếc nuối nhất là sự khác biệt về chất lượng ở những thời điểm quyết định. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng tạo đột biến của các ngôi sao PSG, thứ mà Arsenal vẫn đang thiếu trong những trận cầu đỉnh cao.

PSG cho Arsenal thấy khoảng cách thật sự

Nếu nhìn vào hành trình của Arsenal mùa này, hàng phòng ngự chính là nền tảng tạo nên thành công. Trước trận chung kết, họ bất bại tại Champions League và chỉ để thủng lưới bảy lần. Đó là thành tích đáng nể với bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu. Tuy nhiên, trận đấu với PSG đã chỉ ra rằng bóng đá hiện đại không thể chỉ dựa vào khả năng phòng ngự.

Trong suốt 120 phút, Arsenal chỉ kiểm soát bóng khoảng 25% và tạo ra duy nhất một cú sút trúng đích. Những con số phản ánh rõ sự lép vế của đại diện nước Anh trước một PSG sở hữu hàng công đáng sợ bậc nhất thế giới hiện nay.

Saka và đồng đội lép vế trước sức tấn công mạnh mẽ của PSG. Ảnh: PSS.

Bên kia chiến tuyến là Ousmane Dembele, ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng, Khvicha Kvaratskhelia với khả năng tạo đột biến liên tục và tài năng trẻ Desire Doue đang bùng nổ mạnh mẽ. Bộ ba ấy giúp PSG ghi tới 45 bàn thắng tại Champions League mùa này, san bằng kỷ lục ghi bàn từng được Barcelona thiết lập cách đây hơn hai thập kỷ.

Trong khi đó, Arsenal vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Bukayo Saka ở mặt trận tấn công. Kai Havertz đã ghi bàn trong trận chung kết, nhưng rõ ràng đội bóng thành London cần thêm những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Một chi tiết đáng chú ý là những bản hợp đồng được kỳ vọng như Eberechi Eze, Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi hay Noni Madueke đều bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Điều đó phần nào cho thấy HLV Arteta vẫn chưa thật sự tin tưởng vào chiều sâu đội hình mà ông đang sở hữu.

Cầu thủ PSG hạnh phúc với chiếc cúp bạc danh giá. Ảnh: PSS.

Ngoài vấn đề nhân sự, cách tiếp cận trận đấu của Arsenal cũng cần được điều chỉnh. Những tình huống cố định từng trở thành vũ khí lợi hại mùa này sẽ dần bị các đối thủ nghiên cứu và hóa giải. Khi đó, Arsenal buộc phải tìm thêm những phương án tấn công đa dạng hơn để duy trì sức cạnh tranh.

Dù vậy, thất bại là bài học quý giá nhất trong hành trình trưởng thành của đội bóng trẻ trung mà Arteta đang xây dựng. Arsenal không cần phá bỏ những gì đã tạo dựng thành công trong vài năm qua. Điều cần thiết lúc này là những điều chỉnh đủ tinh tế để biến một tập thể xuất sắc thành một nhà vô địch châu Âu thực thụ.

20 năm chờ đợi đã đưa Arsenal trở lại trận chung kết Champions League và sau đêm Budapest đầy tiếc nuối, hy vọng họ trở lại mạnh mẽ nhất để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.