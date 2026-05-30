PSG méo mặt với Dembele và Hakimi, Arsenal cũng mất người ở tử huyệt 30/05/2026 14:01

(PLO)- Trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal tại sân Puskas Arena, Hungary đang nóng lên từng giờ.

Arsenal chạm trán PSG là màn so tài được chờ đợi nhất mùa giải, khi cả hai đội đều bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch quốc nội.

PSG tiếp tục thống trị bóng đá Pháp bằng chức vô địch Ligue 1 thứ năm liên tiếp. Trong khi đó, Arsenal vừa chấm dứt cơn khát kéo dài 22 năm để trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, cuộc đụng độ giữa hai đội tại Budapest càng được kỳ vọng sẽ trở thành trận chung kết rực lửa.

Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, cả PSG lẫn Arsenal đều đối mặt với những nỗi lo về lực lượng. Nhà đương kim vô địch châu Âu có nguy cơ không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi Ousmane Dembele và Achraf Hakimi vẫn chưa chắc chắn đủ thể lực ra sân.

PSG lo ngại di chứng chấn thương của át chủ Dembele. Ảnh: EPA.

Hakimi từng gặp vấn đề ở gân kheo sau trận bán kết lượt về Champions League gặp Bayern Munich vào ngày 29-4. Hậu vệ người Morocco đã bỏ lỡ 5 trận của PSG và dù được cho là đã trở lại tập luyện, HLV Luis Enrique vẫn phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định để anh đá chính. Việc thời gian hồi phục quá ngắn khiến ban huấn luyện PSG không muốn mạo hiểm.

Tình hình của Dembele cũng khiến đội bóng Paris lo lắng. Ngôi sao người Pháp bị đau bắp chân từ giữa tháng 5 và từng vắng mặt trong một trận giao hữu nội bộ của PSG. Dù chấn thương không được đánh giá quá nghiêm trọng, tiền sử thường xuyên tái phát chấn thương của Dembele buộc đội ngũ y tế phải theo dõi sát sao.

Nếu Hakimi và Dembele không đạt trạng thái tốt nhất, PSG sẽ mất đi tốc độ, khả năng đột phá và sức ép cực lớn ở hai biên. Đây có thể là tín hiệu tích cực cho Arsenal trong nỗ lực tìm cách đánh bại nhà đương kim vô địch.

Jurrien Timber không chắc ra sân cho Pháo thủ. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Pháo thủ cũng không hoàn toàn yên ổn. HLV Mikel Arteta nhiều khả năng phải giải bài toán khó ở vị trí hậu vệ phải, nơi Jurrien Timber và Ben White đều có nguy cơ vắng mặt.

Timber đã nghỉ thi đấu từ ngày 14-3 vì chấn thương mắt cá chân và hông. Ben White sau đó được xem là phương án thay thế, nhưng cầu thủ người Anh lại dính chấn thương đầu gối vào ngày 14-5 và có khả năng phải kết thúc mùa giải sớm.

Trong bối cảnh đó, Arsenal có thể phải đặt niềm tin vào Christian Mosquera, hậu vệ mới 21 tuổi, ở hành lang phải. Đây là thử thách cực lớn nếu PSG vẫn có những mũi tấn công tốc độ trong đội hình.