Man United sắp nổ bom tấn chỉ 43 triệu bảng 01/06/2026 17:19

(PLO)- Man United vừa nhận được cú hích đáng kể trên thị trường chuyển nhượng khi Rafael Leao đã phát tín hiệu về khả năng rời AC Milan sau khi mùa giải khép lại.

Thông tin Leoa ra đi ngay lập tức thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh Man United đang gấp rút nâng cấp đội hình để chuẩn bị cho chiến dịch Champions League sắp tới.

Theo truyền thông Anh, Leao từ lâu đã nằm trong danh sách những cầu thủ chạy cánh được Manchester United theo dõi sát sao. Sở hữu tốc độ bùng nổ, khả năng rê bóng ấn tượng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Serie A và đấu trường châu Âu, tuyển thủ Bồ Đào Nha được xem là mảnh ghép phù hợp cho hàng công Quỷ đỏ.

Tờ Daily Express cho biết tuyên bố mới nhất của Leao đã khiến Manchester United đặc biệt chú ý. Đội bóng của HLV Michael Carrick được cho là đang ưu tiên bổ sung một ngôi sao tấn công chất lượng nhằm gia tăng sức cạnh tranh khi trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

MU rất muốn có Leao trong đội hình cho mùa giải mới. Ảnh: EPA.

Điều khiến thương vụ này càng trở nên hấp dẫn là mức giá được đồn đoán. Sau khi AC Milan chỉ giành quyền tham dự Europa League, đội bóng Ý có thể buộc phải cân nhắc bán một số trụ cột để cân bằng tài chính. Trong đó, Leao được cho là có thể ra đi với mức phí khoảng 43 triệu bảng, thấp hơn đáng kể so với giá trị thực tế của anh trên thị trường.

Trước đây, Chelsea thường xuyên được nhắc đến như điểm đến tiềm năng của Leao. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy Man United đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 26 tuổi. Nếu thương vụ thành công, đây có thể trở thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.