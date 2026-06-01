Xavi hé lộ: Pep Guardiola bỏ Man City để dẫn dắt tuyển Anh 01/06/2026 14:12

(PLO)- Tương lai của Pep Guardiola tiếp tục trở thành chủ đề nóng sau khi xuất hiện thông tin ông chia tay Manchester City dù vẫn còn hợp đồng một năm với đội chủ sân Etihad.

Sau khi HLV Pep Guardiola chia tay Man City, cựu danh thủ đồng nghiệp Xavi Hernandez bất ngờ đưa ra nhận định nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể đang hướng đến một thử thách hoàn toàn mới là dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.

Theo truyền thông Anh, Enzo Maresca đang được nhắc đến như một ứng viên có thể kế nhiệm Pep Guardiola tại Man City. Dù vậy, Guardiola được cho là vẫn sẽ gắn bó với hệ thống City Football Group trong vai trò đại sứ toàn cầu nếu rời ghế huấn luyện.

Chia sẻ với Sportbible, Xavi nói rõ Guardiola đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao ở cấp CLB. Vì vậy, việc chuyển sang bóng đá đội tuyển có thể là bước đi hợp lý tiếp theo trong sự nghiệp của ông.

“Ông ấy là một thiên tài, và không ai biết một thiên tài sẽ làm gì. Nhưng nếu phải đoán, tôi nghĩ ông ấy có thể đang chờ cơ hội dẫn dắt một đội tuyển quốc gia”, Xavi nói.

Khi được hỏi giữa tuyển Anh và tuyển Tây Ban Nha, đâu là bến đỗ phù hợp hơn với Guardiola, Xavi gây chú ý khi chọn “Tam sư”. Theo cựu HLV Barcelona, tuyển Tây Ban Nha là lựa chọn khó xảy ra hơn, trong khi đội tuyển Anh có thể mở ra một kịch bản thú vị.

Pep Guardiola từng nghỉ ngơi một thời gian sau khi rời Barcelona trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich. Lần này, ông cũng được cho là có kế hoạch dành thời gian cho gia đình khi chia tay Man City.

Xavi đồng thời dành nhiều lời khen cho người thầy cũ, gọi Guardiola là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt ở khả năng chiến thuật, quản trị con người và truyền tải ý tưởng cho cầu thủ.