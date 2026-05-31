Coi chừng bảng G World Cup 2026 bị... bể vì vắng Iran 31/05/2026 12:57

(PLO)- Liệu tuyển Iran có dám bay từ Tijuana vào Mỹ đá World Cup 2026 mà không có thị thực Mỹ, coi chừng bảng G... bị bể.

Hiện nay LĐBĐ Iran đang gây áp lực buộc liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phải thể hiện rõ ràng đội tuyển Iran được cấp thị thực vào Mỹ dự World Cup 2026. Tình hình này rất căng và thậm chí không nằm trong quyền hành của FIFA khi giải đã cận kề (khai mạc ngày 11-6).

Tuy nhiên tuyển Iran có lý do hoàn toàn chính đáng để “bám” FIFA vì tổ chức này cứ vỗ về rằng tuyển Iran sẽ dự World Cup 2026. Tất nhiên Iran vượt qua vòng loại nên có quyền dự World Cup. Giải đấu của FIFA nên FIFA đảm bảo là đúng. Nhưng bây giờ, cơ quan ngoại giao Mỹ lại không phản hồi bất kỳ thông tin nào về việc có cấp thị thực cho tuyển Iran vào Mỹ đá hay không?

Tuyển Iran vẫn thể hiện thiện chí đá World Cup 2026 đầy nhiệt huyết. Ảnh:A.N

Diễn tiến song hành là tình hình Mỹ - Iran đang căng thẳng hơn, thách thức hơn dẫu 2 bên đang ngừng bắn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm giải pháp cứng rắn hơn về vấn đề Iran.

Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj đã gởi thư điện tử cho FIFA buộc FIFA đưa ra thời gian cụ thể khi nào Iran nhận được thị thực vào Mỹ đá bóng. Ông Taj cho biết Iran không thúc nhưng buộc FIFA đưa ra thời gian nào cụ thể để Iran yên tâm tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tuyển Iran đã thay đổi kế hoạch trú ngụ tại Arizona, Mỹ sang Tijuana (Mexico), thành phố sát biên giới với vùng bờ tây nước Mỹ. Cứ mỗi trận đấu, tuyển Iran lên chuyên cơ của Iran từ Tijuana bay sang Los Angeles (55 phút bay) để đá hai trận với New Zealand và Bỉ. Iran thi đấu xong là ra sân bay trở về Tijuana.

Trận cuối bảng G Iran bay đến Seattle đá với Ai Cập. Tuy nhiên, vì phải đến Mỹ, Iran cũng phải có thị thực tại sân bay... mới vào được. Nhưng đến ngày 31-5 thì Iran vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ cơ quan ngoại giao Mỹ.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom (trái) và Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vấn đề là từ phía Mỹ. Ảnh: T.T

Quả là chuyện quá tiến thoái lưỡng nan cho FIFA, cho Iran. Trong “cuộc chơi” này có vẻ Iran muốn “sát ván” với FIFA và thậm chí Mỹ, để tuyển Iran không bị bất kỳ lời cáo buộc nào nếu bỏ giải. Bởi nếu Iran bỏ giải thì không phải do Iran gây ra.