Công Phượng “đời có là bao” 31/05/2026 12:52

(PLO)-Từng là cầu thủ đình đám, "điểm nóng" của các sân V-League nay Công Phượng mới lần đầu vô địch giải quốc nội ở tuổi 31.

Tuổi 31, Nguyễn Công Phượng lần đầu có ngôi vô địch khi đăng quang giải hạng nhất quốc gia cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai. Nhớ lại câu nói đùa của người đồng đội Minh Vương “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”, nay Công Phượng đã có danh hiệu vô địch đầu tiên.

Công Phượng là một đại diện sáng nhất của thế hệ từng mang lại bao nhiêu “cơn sốt” cho bóng đá Việt Nam kể từ hồi lứa 1 học viện HA.GL - Arsenal JMG “xuống núi” vào năm 2013. Lứa học viện ấy khoác áo U-19 HA. Gia Lai, U-21 Việt Nam, U-21 HA.Gia Lai, U-21 Việt Nam, U-23 Việt Nam...

Công Phượng cùng đồng đội Trường Tươi Đồng Nai vô địch hạng nhất 2025-2026. Ảnh:VPF

Nhiều lần bầu Đức quyết định dọn hết những cầu thủ khác thay vào là lứa học viện ấy làm nòng cốt đá V- League. Đội trẻ vô cùng vất vả để vật lộn trụ hạng đến độ Minh Vương nói vui “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”... Thế rồi sau đó, “đám trẻ bầu Đức” tản mát dần, có cầu thủ về Nam Định như Tuấn Anh, Hồng Duy...có được 2 ngôi vô địch V-League, Văn Thanh về CLB Công An Hà Nội cũng có ngôi vô địch.

Công Phượng thì bôn ba sang Nhật, Bỉ, rồi cuối cùng quay lại Việt Nam trong màu áo đội hạng nhất Trường Tươi Đồng Nai.

Phượng cũng từng là thành viên tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: CTP

Qua ba bốn mùa Nguyễn Công Phượng cùng đồng đội mới lên ngôi vô địch để trở lại V-League, đây là danh hiệu nội địa chính thức đầu tiên của Công Phượng ở tuổi 31.

Công Phượng cũng đã có những ngôi vô địch danh giá như cùng đội tuyển vô địch AFF Cup 2018, giải đó Công Phượng thể hiện rất tốt. Rồi năm 2015, Phượng cũng có danh hiệu U-21 quốc tế tại Cần Thơ khi đánh bại U-21 Thái Lan ở chung kết. Một trận chung kết tạo nên kỷ lục người vào xem với 55 ngàn khán giả. Xung quanh sân Cần Thơ, hàng trăm người leo cây cao để xem trận đấu vì hết vé vào sân...

Câu hỏi đặt ra là lần này cánh cửa đội tuyển có sẵn sàng chào đón Công Phượng sau nhiều năm vắng bóng. Công Phượng chơi giải hạng nhất nhiều năm sẽ rất khó khăn cạnh tranh chuyên môn với đồng đội ở đội tuyển.

Từ nay đến đầu năm 2027, tuyển Việt Nam đá rất nhiều giải, hai AFF Cup 2026 gồm phiên bản truyền thống ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup trong vòng 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10), rồi đầu năm 2027 là Asian Cup. Công Phượng phải phấn đấu nhiều hơn nữa khi hàng công tuyển Việt Nam rất cạnh tranh từ ngoại binh nhập tịch đến cầu thủ nội.

Công Phượng mà có phong độ cao được khoác áo tuyển Việt Nam ra sân luôn là thứ đáng xem. Tuổi 31, Công Phượng đã có chức vô địch nội địa cho mình và điều quan trọng là Trường Tươi Đồng Nai góp mặt V-League mùa tới. Bản thân Công Phượng còn phải phấn đấu nhiều vì cánh cửa đội tuyển đang chờ.