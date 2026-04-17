Bầu Đức: 'Tôi thích làm những cái chưa ai làm' 17/04/2026 12:09

(PLO)- Trong câu chuyện tổ chức Festival bóng đá U-14 Gia Lai 2026, bầu Đức một lần nữa lại là người châm ngòi, vẫn với cách rất quen thuộc với lối nghĩ khác, làm thật và đặt cả tấm lòng vào bóng đá trẻ.

Đằng sau một sự kiện thể thao có quy mô quốc tế cho lứa U-14 lần đầu tiên ấy, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại nằm ở cái tên bầu Đức, người thêm một lần muốn mở đường cho bóng đá trẻ bằng một cách làm rất riêng của mình.

Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào tháng 5 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, quy tụ 12 đội bóng trẻ trong và ngoài nước, trở thành một trong những hoạt động đáng chú ý của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Cứ đi sẽ thành đường

Trong buổi chiều 16-4 giới thiệu giải, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tâm sự: “Tôi thích làm những cái chưa ai làm. Như giải trẻ này, tôi rất muốn tổ chức cho các cầu thủ nhỏ, từ khi tôi tiên phong làm Học viện bóng đá HA Gia Lai khi đó còn hợp tác với Arsenal năm 2007. Lúc đó, sau hơn 6 năm làm bóng đá, tôi chuyển hướng, làm cái chưa ai làm, nhưng nó có ích cho bóng đá trẻ Việt Nam”.

Zico Thái luôn tự hào là người của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Ảnh CCT.

Bầu Đức lúc cao hứng rất hay nói cho vui, kiểu như không thích đi vào lối mòn, làm những cái người khác đã làm, nhưng ông làm không cho vui. Như hồi ông mua chân sút hay nhất Đông Nam Á Kiatisak năm 2001 về gây rạo rực làng bóng, hay sau này trả lương cho HLV Park Hang-seo mang về không biết bao nhiêu chiến tích rực rỡ cho bóng đá Việt Nam.

Chính nhờ cái sự quyết đoán mà chân tình ấy của bầu Đức, những người đã từng gần gũi ông mãi mãi quyến luyến với ông. Kiatisak hơn 20 năm qua vẫn tự nhận là người của bầu Đức. Ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo giờ là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, phụ trách đội tuyển quốc gia đá World Cup 2026, thì tự nói bất kỳ lúc nào bầu Đức cần, ông có mặt.

Trở lại ấp ủ làm những giải trẻ cho các cầu thủ nhí, bầu Đức có niềm tự hào riêng của mình mà ai cũng biết. Với sự chọn lựa táo bạo ở thời điểm bóng đá trẻ Việt Nam còn thiếu mô hình đào tạo bài bản, ông vẫn làm vì tin rằng việc mở Học viện có ích cho tương lai bóng đá nước nhà: “Lò đào tạo trẻ của tôi khai sinh cách đây gần 20 năm đúng nghĩa Học viện bài bản chuyên nghiệp. Cầu thủ có chọn lọc gắt gao còn hơn thi đại học.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo có mặt tại sự kiện lớn của ông bầu phố núi.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong giờ là Giám đốc Kỹ thuật CLB Hiệp Bình Chánh, vệ tinh đào tạo trẻ của HA Gia Lai có cầu thủ góp mặt ở giải quốc tế U-14. Ảnh: TP.

Ở đây không chỉ học bóng đá cho giỏi, mà các cầu thủ còn học văn hóa, học ngoại ngữ, và quan trọng nhất là học cách đối nhân xử thế, học cách làm người tử tế. Ngay từ đầu, tôi đã nói với các con nếu không thành công vẫn sẽ thành nhân. Dĩ nhiên, trên cả nước vẫn có những lò đạo tạo trẻ tốt như Viettel, SL Nghệ An,… Và càng có nhiều nơi làm tốt công tác này, bóng đá Việt Nam mới phát triển”.

Cái chính là tôi muốn có nhiều sân chơi lớn cọ xát cho các con, các cháu, mang tầm quốc tế. Thế thì mình phải chọn các đối tác nước ngoài có cùng tiêu chí. Đá nhiều là giỏi thôi”.

Bầu Đức miệt mài ươm mầm bóng đá trẻ

Chúng tôi chợt nhớ những năm 2013-2014, bầu Đức cùng các cộng sự từng tổ chức thành công vang dội các giải quốc tế cho lứa U-19, nòng cốt là nhóm cầu thủ khóa 1 HA Gia Lai Arsenal JMG đá với nhiều đội bóng sừng sỏ châu Âu như Tottenham, AS Roma hay tuyển trẻ Nhật Bản, vé cháy ở sân Thống Nhất. Thầy trò HLV Guillaume khi ấy chơi giải ở Hà Nội hay Cần Thơ, vé đắt hơn tôm tươi.

Bầu Đức chia sẻ ở giải quốc tế như một cuộc trò chuyện chân tình. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

VFF cùng các nhà tổ chức hồi đó rất nở mày nở mặt, không ngờ tiếng vang lớn quá. Người ta sung sướng hứa hẹn đủ điều, rằng nên tổ chức giải truyền thống hàng năm. Đó cũng là quãng thời gian bóng đá trẻ trở thành tâm điểm của sự quan tâm lớn từ công chúng, điều mà không phải giai đoạn nào cũng có được. Đáng tiếc, sau tiếng vang mạnh mẽ ấy, những kỳ vọng về một hệ thống giải trẻ quốc tế duy trì thường xuyên đã không thành hiện thực như mong muốn.

Nhớ lại một thời vang bóng ấy, chúng tôi có hỏi ông bầu phố núi nhân dịp năm du lịch quốc gia, Gia Lai nhân tiện tổ chức Festival U-14 quốc tế. Thế sau đó thì sao, chẳng nhẽ lại bị mang tiếng “đánh trống bỏ dùi”?. Bầu Đức ra vẻ băn khoăn lắm.

Ông bầu phố núi chia sẻ thật lòng: “Cá nhân tôi rất muốn duy trì giải này 2-3 năm một lần, thậm chí thường niên luôn, cho các con các cháu mình có sân chơi chất lượng. Nhưng nói thật tôi cũng chỉ là Chủ tịch của một CLB thôi, còn có Chủ tịch VFF, rồi những cấp cao hơn nữa. Ý tưởng của chúng tôi là vậy, còn khi nào có tin vui sẽ tiếp tục tổ chức giải quốc tế như vậy, tôi sẽ báo sau”.

Cầu thủ nhí Hiệp Bình Chánh háo hức chờ đón ngày hội lớn. Ảnh: TP.

Cuối cùng, điều bầu Đức trăn trở suốt nhiều năm là cầu thủ trẻ vẫn thiếu những sân chơi đủ chất lượng để cọ xát. Và khi đã muốn các em tiến bộ nhanh hơn, ông cho rằng phải kéo những đối tác nước ngoài có cùng chí hướng vào cuộc, phải cho các em đá với đối thủ mạnh, trong môi trường nghiêm túc, có áp lực thật, có chuẩn mực thật. Chính từ suy nghĩ ấy, Festival bóng đá U-14 quốc tế ở Gia Lai ra đời.

Theo đó, giải sẽ quy tụ 12 đội bóng trẻ. Chủ nhà Việt Nam có PVF, SL Nghệ An, Hà Nội FC, Trường Tươi Đồng Nai và đội chủ nhà HA Gia Lai. Các khách mời quốc tế cũng rất nặng ký, gồm Jubilo Iwata của Nhật Bản, Gangwon FC và Mohyeon của Hàn Quốc, Shenzhen của Trung Quốc, Chonburi FC của Thái Lan, Kham Say của Lào và đội tuyển U-14 Malaysia.

12 đội chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra tám đội vào tứ kết, gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Giải đấu được tổ chức theo thể thức sân 11 người, tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD và đội vô địch sẽ nhận 20.000 USD.